Caso general (r) Palomino: Corte Suprema niega apelación y ordena práctica de pruebas

La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud presentada por el general (r) Rodolfo Palomino, en la que pedía la nulidad de las pruebas en el caso que se adelanta en su contra, por presuntamente manipular la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

La decisión se tomó luego de estudiar la apelación presentada por la defensa del general (r) Palomino, que argumentaba que las pruebas de la Fiscalía no cumplían con los requisitos de ley.

De acuerdo con el abogado del oficial, las pruebas se obtuvieron sin tener en cuenta los medios legales. “Las grabaciones que soportan la acusación fueron recogidas por la fiscal denunciante y custodiadas sin garantías mínimas de autenticidad, esto debido a que la referida funcionaria, arrogándose las calidades de víctima, fiscal e investigadora, las manipuló y entregó de manera tardía a las autoridades”, señala uno de los apartes del documento que analizó la Corte.

Lea también: Reforma penal y de humanización es debatida en la Academia

Según las investigaciones, el general (r) Palomino junto con el director de la Dijin, habrían ido hasta la casa de la fiscal delegada ante los Jueces Especializados del Circuito, Sonia Lucero Velásquez, en el 2014, con el objetivo de que no ordenara la captura Luis Gonzalo Gallo Restrepo, actualmente está siendo procesado por la JEP por “parapolítica”.

Gallo Restrepo también tiene un proceso pendiente por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado.

Una de las pruebas que la defensa del general (r) Palomino asegura es ilegal, es una conversación entre los implicados que fue grabada por la fiscal Velázquez, además de otros elementos testimoniales y documentales recolectados para la investigación.

Lea también: Fiscalía suspende órdenes de captura contra 19 integrantes de las disidencias de las Farc

“Y en este caso, al no admitirse la solicitud de exclusión del DVD ID 1903562, donde quedaron registrados los audios que fueron transcritos por el miembro de la Policía Judicial Óscar Javier Reyes Cruz, y no haberse presentado una motivación autónoma por la cual deba excluirse este informe, en tanto la defensa reclamó su exclusión como prueba indirecta y dependiente de la grabación, no se acoge la petición realizada en la alzada”, señala uno de los apartes del fallo de la Corte Suprema.

El tribunal ordenó que se practiquen las pruebas, para iniciar la etapa de juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino.