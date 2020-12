Caso Gómez Hurtado: Magistrado Reyes evalúa si Corte investiga a Carlos Lozada

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza en el estudio para determinar si abre o no una investigación contra el senador por el partido Farc, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, por el magnicidio del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995.

El caso pasó a conocimiento del despacho del magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, quien recientemente también tuvo a su cargo la ponencia del exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno de testigos, cuyo proceso fue remitido a la Fiscalía General.

La familia de Álvaro Gómez Hurtado recibió con beneplácito que ya se haya iniciado la valoración del caso, tras la denuncia instaurada en este sentido, el pasado 16 de octubre, luego de que los miembros del antiguo Secretariado de las Farc reconociera su responsabilidad y autoría en el magnicidio del líder político.

“Por la denuncia que presentó el doctor Enrique Gómez Martínez, el día 16 de octubre de 2020, contra los señores Julián Gallo Cubillos, Pastor Lizandro Alape, Pablo Catatumbo Torres y Rodrigo Londoño, por la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas, ocurrido el 2 de noviembre de 1995”, dijo el representante civil de la familia Sebastián Moreno.

“Se tienen que la Corte Suprema de Justicia ya determinó que no era competente para investigar a Rodrigo Londoño Echeverry, dado que él no tenía una condición de aforado constitucional, es decir, que no es congresista ni tiene ningún fuero que le permita ser investigado por una instancia especial”, manifestó a RCN Radio el abogado Moreno.

“Respecto del señor Julián Gallo, se establece que ellos ya están analizando y van a determinar si son competentes o no para investigar a este señor, esperamos que la competencia radique en la Corte Suprema de Justicia para investigar este tipo de hechos que tanto ha conmocionado la historia del país”, agregó el representante civil de la familia.

En una reciente versión voluntaria entregada ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), el senador Carlos Lozada declaró que cuatro guerrilleros de la Red Urbana Antonio Nariño, fueron los encargados de ejecutar el crimen del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995.

El exmiembro del antiguo Secretariado de más Farc identificó a los homicidas de este caso con los alias de 'Danilo', 'Chanyanne', y 'Fredy', los cuales fallecieron en medio de operativos de comandos de la Policía Nacional.

En relación con el cuarto supuesto asesino de Álvaro Gómez Hurtado, lo identificó con el alias de 'Sebastián', de quien aseguró se desconoce su paradero luego de que desertara de esa antigua guerrilla.

De igual forma, aseguró que tras recibir la orden de la dirección de las Farc, el plan y ejecución del magnicidio de Álvaro Gómez fue acelerado y se hizo efectivo en tan sólo un mes.

El congresista Lozada aseguró que no constituye un ‘cañazo’ de las Farc asegurar que los cuatro señalados asesinos de Gómez Hurtado estén muertos o desaparecidos.