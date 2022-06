En una verdadera novela judicial se convirtió el proceso que se adelanta contra el empresario Carlos José Mattos Barrero, por los sobornos que reconoció que hizo y pagó a jueces de la República y a funcionarios de juzgados, para verse beneficiado con el litigio judicial con el que pretendía quedarse con el permiso oficial de vender carros de la marca koreana en Colombia.

Este viernes, el empresario le revocó el poder judicial a su abogado defensor, Omar Juan Carlos Suárez, retrasando una vez más la audiencia en la que el juez 30 de conocimiento de Bogotá se pronunciaría sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la condena de 9 años y 5 meses en su contra, por el escándalo de Hyundai.

Sorpresa causó la silla vacía de Mattos Barrero quien se negó a asistir a la diligencia argumentando que requiere contratar los servicios de un nuevo abogado defensor que le permita equilibrar su defensa.

En medio de la diligencia virtual, el abogado Suárez leyó un documento que firmó el expresidente de Hyundai, en el que advierte que su vida está en riesgo, ante las difíciles condiciones de salud que enfrenta en la cárcel de Cómbita en Boyacá, a donde fue trasladado a finales de marzo por el escándalo que protagonizó al quedar en evidencia sus salidas clandestinas de la cárcel La Picota de Bogotá.

"En la tragedia que estoy viviendo mi decisión no es otra que reiterar el respeto por su investidura (dirigiéndose al juez 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá) y acatamiento de los dictados de la administración de justicia; sin embargo, en este momento mi cuerpo y mi espíritu por los años abatidos por las tribulaciones poco me ayudan para una vigorosa defensa material", se indica en los apartes del documento que fue leído en medio de la audiencia.

"Me siento desorientado y en un desasosiego total ante las realidades procesales de las que he sido últimamente notificado, asisto ante la Fiscalía y las audiencias, con una expectativa pero luego me veo expuesto ante otras realidades, la condición procesal qué ahora me oprime no se comparece con la actitud reverente, comedida y comprometida que tuve y he tenido ante la justicia desde mi llegada a Colombia", indicó.

Mattos advirtió en la carta dirigida al juez que se siente deprimido y afectado por la situación. "Quiero decirle que me siento tan desorientado cómo le está mi proceso, por todo esto revoco el poder o poderes que he otorgado a mis defensores y ruego a su señoría se me conceda el tiempo justo para recomponer mi defensa técnica en busca de un mejor amparo (contratar un nuevo abogado)", afirmó.

Agregó: "créame que no estoy en condiciones físicas y anímicas de asistir a la audiencia ahora mismo, procuro con urgencia disponer de una nueva defensa y su administración, solo quiero un término prudencial para los efectos".

Mattos Barrero dijo también que en condiciones inhumanas se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Cómbita en Boyacá. "Igualmente, permítame denunciar ante su autoridad, qué he sido enviado en un acto injusto, desmedido y con violación de la ley a un centro penitenciario en condiciones climáticas insoportables e inhumanas para un hombre de mi edad y con condiciones de salud previamente diagnosticadas e incompatibles con el clima del lugar y la situación carcelaria".

En el documento también reiteró que su traslado a ese pena fue contrario a la ley, "fui senador de la República en el año 2002 irónicamente ponente del acto legislativo 02 de 2003 que creó el Sistema Penal Acusatorio, esta situación resulta más grave que la realidad procesal, porque mi vida la que está en grave riesgo (...)".

Debido a esto, el juez se mostró molesto e indicó que no es posible que se sigan dilatando las audiencias en las que se debe dar cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Ordenó que el Sistema de Defensoría Pública le otorgue un defensor público de oficio, en caso que no logre concretar a uno para la audiencia del próximo 12 de julio, y aseguró que bajo ninguna circunstancia aceptará el aplazamiento de la misma.

Cabe recordar, que el pasado 10 de junio también se aplazó la audiencia porque Mattos no asistió al presentar dificultades de salud, y tras haber presentado una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia.