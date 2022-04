Caso Jhonier Leal: Fiscalía retiró el preacuerdo por el homicidio de Mauricio Leal y su mamá 

La Fiscalía General de la Nación retiró el preacuerdo que se había presentado con Jhonier Leal, procesado por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios, por el doble homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marlene Hernández, ocurrido entre la noche del domingo 21 y el 22 de noviembre de 2021 en zona rural del municipio de La Calera (Cundinamarca).

En el documento conocido en exclusiva por RCN Mundo, el fiscal primero delegado ante el Tribunal del Distrito Delegada por la Seguridad Territorial, Mario Andrés Burgos Patiño, le notificó a la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, que el retiro del preacuerdo obedece a la retractación que hizo el procesado en medio de una audiencia virtual que se realizó el pasado 22 de abril.

"Este delegado vislumbra que el actuar del imputado al retractarse de la aceptación a cargos realizada en audiencia de imputación corresponde a un proceder de forma desleal con la Administración de justicia y de la institución Fiscalía General de la Nación", dijo el fiscal al manifestar que desde el 4 de febrero se había concretado dicha negociación.

Agregó además que, "el ente acusador el día de hoy ha tomado la decisión irrevocable de retirar el preacuerdo y presentar el correspondiente escrito de acusación ante el Juez competente".

En ese sentido, anunció que se espera que tras la retractación de Leal, se realizará la acusación formal por los homicidios de su hermano (Mauricio Leal) y su mamá (Marlene Hernández).

Por consiguiente, solicito a su honorable despacho acepte esta petición y se pronuncie de manera inmediata para que se realicen los tramites que corresponda y permita a esta institución acusar formalmente al señor YHONIER RODOLFO LEAL HERNANDEZ, con el fin de dar continuidad a la etapa de Juicio oral y solicitar condena alta y ejemplar por la muerte de su señora madre MARLENY HERNANDEZ, y su hermano MAURICIO LEAL", apartes del documento.

Cabe recordar que, en la audiencia que se realizó el pasado viernes Leal anunció que se retractaba de la firma del preacuerdo por haber sido presionado por la Fiscalía General de la Nación para declararse culpable.

"Renuncio al preacuerdo y me declaro inocente", con estas palabras Jhonier Leal, le aseguró a la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que fue presionado a declararse culpable y a aceptar que cometió los crímenes de su hermano Mauricio Leal y de su mamá, Marlene Hernández, ocurridos entre la noche del domingo 21 y el lunes 22 de noviembre de 2021 en el municipio de La Calera en Cundinamarca.

Aseguró que, fue presionado y prácticamente obligado por la Fiscalía General de la Nación para que aceptara los cargos de homicidio agravado y manipulación de la escena del crimen, cuando aseguró que no los cometió.

Dijo que la presión mediática y la intimidación de la Fiscalía, generaron afectaciones graves en su vida y en la de su familia, quienes aseguró han sido maltratados a nivel nacional.

"Ahora estoy más claro y consciente y al estar así en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión y se lo hice saber a mi abogada de renunciar a este preacuerdo, porque como lo he dicho en varias ocasiones soy inocente", señaló.

Agregó que "soy una persona que sólo he vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos, para servir a la sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente vivo para servir a mi familia en el sentido en el que siempre buscado la unión familiar".

Agradeció a su abogada y dijo que prácticamente lo está defendiendo gratis porque no tiene dinero y añadió que su familia atraviesa una grave situación económica.

"Me he visto obligado emocionalmente y psicológicamente a firmar un preacuerdo y a declararme culpable y a vivir semejante escarnio público para mí y toda mi familia", dijo Leal.

Las declaraciones de Leal se dieron luego de que su abogada Ana Julieth Velásquez, hubiese asegurado que su cliente fue presionado para que confesara los crímenes que supuestamente no habría cometido.

Ante la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la jurista señaló que la Fiscalía en su afán de protagonismo habría presionado ilegalmente a Jhonier Leal para que admitiera en audiencia virtual realizada el pasado 18 de enero que cometió supuestamente los homicidios de su hermano y de su madre.

"Mi cliente no va a pedir perdón por algo que no hizo", aseguró la abogada quien además dijo que ha recibido amenazas de muerte en las que le piden que se aparte del proceso.

Cabe recordar que, con el preacuerdo Jhonier Leal habría sido condenado a 27 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y manipulación de la escena del crimen.

"Por el afán de prestigio, por el afán de dar resultados ante los superiores, entonces se hace una investigación de manera irregular como lo que se hizo y se pretende que una persona que no tiene responsabilidad, qué es inocente, hacerte cargo de algo que no hizo porque no cuenta con los recursos económicos o porque alguien le dijo que lo mejor para él era que firmara un preacuerdo porque no había nada que hacer porque la Fiscalía General de la Nación, tiene el poder de condenar los 60 años", dijo la abogada.

Agregó que "la justicia en Colombia no puede ser para los de ruana. Y si las víctimas acá están solicitando ese derecho a la verdad y a la reparación y a la justicia".