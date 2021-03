Caso Jineth Bedoya: Corte IDH suspendió juicio contra el Estado colombiano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) suspendió en la noche de este lunes el juicio que se adelanta contra el Estado colombiano por el secuestro, tortura y abuso sexual del que fue víctima la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000 en la cárcel La Modelo de Bogotá.

La suspensión se produjo luego que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recusara a cinco de los seis jueces de la Corte IDH argumentando que no existían garantías en la audiencia virtual de juicio.

En ese sentido, el Estado colombiano tendrá hasta las 11 de la mañana de este martes 16 de marzo para radicar el escrito de recusación que formuló contra los jueces Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique.

En dicho documento, que deberá ser presentado por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, deberán argumentarse las razones por las que Colombia se retiró de la audiencia virtual de juicio que inició este lunes.

Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza, estudia y resuelve el recurso presentado se suspendió a la audiencia que debía iniciar sobre las 8 de la mañana de este martes.

Cabe recordar que Gómez argumentó durante su intervención, que se desarrolló de manera reservada, que consideraba que había falta de objetividad por parte de los jueces y afirmó que no había la transparencia que se debía tener en medio de una diligencia de esta índole.

“Lamento que estas circunstancias que estamos debatiendo se presenten en esta audiencia y no es por falta de consideración con Jineth, a quien le reconozco su lucha y su trabajo, es una mujer muy valiente y aguerrida, que es un ejemplo para todos (…), aquí de lo que se trata señora presidenta es de la falta de garantías y objetividad en este proceso, esta posición del Estado colombiano tiene que ver con la obligación que tienen los jueces de ser objetivos e imparciales, no se trata de no ser corteses con la víctima a quien todos debemos el mayor respeto, se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que pone la cara ante la víctima pero que espera de sus jueces la imparcialidad y objetividad que son la esencia de la justicia, eso no ha sucedido en esta audiencia y no es el primer caso ya hemos acumulado varios problemas procesales que pondremos de presente en un escrito”, dijo Gómez.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, además insistió en que: “la cortesía y la solidaridad son bienvenidos pero el prejuzgamiento expresado en las preguntas de los jueces, no puede ser aceptado por el Estado".

"Aquí todos los magistrados excepto el magistrado Vio Grossi, han expresado preguntas que prejuzgan y opiniones que demuestran a Colombia que existe opinión formada del caso, sin siquiera oír en esta audiencia lo que Colombia tiene por decir pero no sólo es eso, este es un caso que se debe limitar por el reglamento de la Corte a los hechos del expediente y del escrito de la comisión, pero esta mañana hemos visto que los más señores magistrados se han alejado por completo del objeto de litigio y del expediente sin que la Corte los haya limitado, esto ha llegado un punto tal que hasta uno de los jueces ha querido involucrar concepto de sistematicidad sin que nadie lo haya planteado anteriormente”, dijo Gómez.

Bedoya por su parte, describió los vejámenes a los que fue sometida durante el tiempo en el que estuvo secuestrada, además el daño irreparable que causó en su vida y en la de su familia.

Las amenazas contra la periodista no han cesado durante los más de 20 años que han pasado desde que ocurrió este brutal ataque, por las investigaciones que adelantaba por los hechos de violencia que ocurrían al interior de las cárceles, entre ellas La Modelo de Bogotá.