Caso Laura Sarabia: Juez emitió orden de captura contra policía implicada en chuzadas

El Juzgado Segundo Penal de Circuito Transitorio de Bogotá revocó el beneficio de detención domiciliaria de la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla y ordenó su captura inmediata para que cumpla con su medida de aseguramiento en un centro de reclusión.

Además, la juez confirmó en segunda instancia que los cuatro policías de la Sijín y la Dijín, que estarían involucrados en las interceptaciones ilegales en contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la directora de Prosperidad, Laura Sarabia, continúen privados de la libertad.

La juez argumentó que la uniformada Dana Canizalez debe estar recluida en centro carcelario porque no hay acto administrativo de la renuncia en la policía, lo que expone la investigación.

"La fiscal apeló en el sentido de no estar conforme con la medida no privativa de la libertad impuesta a Dana Canizales en el entendido que consideró que no fue debidamente motivada por cuanto el documento esgrimido por la defensa, en el cual se evidencia que renunció al cargo desaparecieron entonces los fines constitucionales de la medida. Se avisó de dicho documento que no tiene un recibido y adicionalmente el mismo no se acompañó del acto administrativo que lo respalde no pudiendo dar por sentado que se aceptara su renuncia", argumentó la juez.

La patrullera Canizales deberá cumplir la orden de la juez en la cárcel de Policía de Facatativá o donde lo disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en un pabellón de funcionarios públicos.

La Fiscalía aseguró que los implicados habrían manipulado testigos y destruido pruebas para afectar el proceso judicial por lo que les imputó los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad ideológica en documento público.

En audiencias preliminares, la fiscal encargada aseguró que los uniformados Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales serían los responsables de alterar el informe de la Sijín que correspondería a los actos urgentes del día del robo de la casa de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia.

Cabe mencionar que, por el mismo caso, también están privados de la libertad Freddy Alexander Gómez, policía de la Sijín, y el mecánico Rafael Santos, ambos investigados por el delito de fraude procesal.