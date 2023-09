Caso Nicolás Petro: Germán Londoño no rendirá interrogatorio por lavado de activos

Germán Londoño, quien sería un hombre de confianza de Nicolás Petro, afirmó que no asistirá al interrogatorio al que fue citado hoy en la sede de la Fiscalía de Barranquilla, porque se ha sentido intimidado por el fiscal Mario Burgos.

A través de un comunicado, Londoño Precisó que "la citación efectuada por su despacho me hace sentir miedo de la profunda parcialidad que pueda tener la justicia colombiana en mi caso, pues fui víctima de amenazas de que si no me presentaría me podrían capturar, tal como usted me lo indicó en presencia de mi abogado Juan Camilo Sanclemente Zamora el pasado 24 de agosto en el Búnker de la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla",

Además, el indiciado aseguró que la decisión de no asistir se debe a las presiones y falta de garantías por parte del fiscal en su contra.

