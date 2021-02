Caso Odebrecht: Bernando 'El Ñoño' Elías declarará hoy en juicio contra Luis Fernando Andrade

El excongresista Bernardo 'El Ñoño' Elías comparecerá hoy como testigo clave en el juicio que se adelanta contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Lea además: Odebrecht: Defensa del empresario Esteban Moreno asegura que no se cometieron delitos

La audiencia se continuará desarrollando de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por la propagación de la covid-19, ante un juez de conocimiento de Bogotá.

El testimonio de ‘El Ñoño’ Elías es clave en este proceso, ya que en su apartamento ubicado en el norte de Bogotá, se realizaban supuestamente los encuentros ‘clandestinos’ entre Eleuberto Martorelli, directivo de la multinacional brasilera y el expresidente de la ANI, para acordar cómo modificar o agregar clausulas al contrato de la Ruta del Sol III.

Cabe recordar que el exsenador Otto Nicolás Bula salpicó a las exminsitras de Transporte, Cecilia Álvarez y de Educación, Gina Parody, de tener intereses personales en la adición del contrato para la construcción de la vía Ocaña – Gamarra.

Bula quien ya fue condenado por este caso de corrupción, reveló que la exministra Cecilia Álvarez Correa tenía intereses en ese contrato que le fue adjudicado a Odebrecht directamente en el 2009.

En ese sentido, precisó que se entregaron millonarias sumas de dinero para apoyar las campañas electorales, con el fin que favorecieran la entrega directa de la obra como un otrosí al contrato de la Ruta del Sol II.

Indicó que existió un compromiso por parte del Gobierno de la época con el contrato del otrosí, porque del mismo "saldrían recursos para las campañas".

Le puede interesar: Libertad condicional a María del Pilar Hurtado: Inpec emitió concepto favorable

Otto Bula también señaló en su momento que para dicha financiación, se utilizaron dineros de Odebrecht y agregó que Luis Fernando Andrade, la exministra Cecilia Álvarez Correa, el exsenador Bernando Miguel 'Ñoño' Elías y las directivas de Odebrecht, acordaron como se recibirían esos dineros.

“Había una presión de decirle a Odebrecht que se necesita plata. Entonces Odebrecht dice: ‘Yo necesito la seguridad de que se amarre ese otrosí'. Hay una reunión del señor Andrade, del señor Bernardo Elías, Martorelli y Correa. Al siguiente día me llama Martorelli y me dice que nos reunamos en la oficina de él y me dice que necesita una empresa", afirmó.

También mencionó que Álvarez supuestamente tenía intereses personales en el contrato y señaló que la Sociedad Portuaria que pertenece a los familiares de la exministra de Educación, Gina Parody, tenía un predio clave en Gamarra que resultaría beneficiado.