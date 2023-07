Caso Odebrecht: Exministra Cecilia Álvarez no aceptó cargos

La exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General, al ser interrogada por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Efraín Adolfo Bermúdez Mora, sindicada de cometer el delito de interés indebido en la celebración de contratos por hechos relacionados con el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht.

Esta audiencia se lleva a cabo de manea virtual teniendo en cuenta que la exministra Álvarez Correa reside en Nueva York (Estados Unidos).

Ante los hechos investigados, el jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes señaló a Álvarez Correa de haberse valido de su condición de ministra de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014 para avalar presuntamente de manera irregular la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar).

De acuerdo con los investigadores: “para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria Ruta del Sol instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

Según el fiscal delegado con base en las pruebas recolectadas por los agentes de policía judicial se detectó que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran.

Además, no se contó con una autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley.

También está acreditado que el tramo Ocaña–Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’ y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública.

El fiscal del caso determinó que, para intentar subsanar estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al Conpes y así poder declarar importancia estratégica la autopista ‘Ruta del Sol’ y modificar el plan de inversión.

“Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II”, indicó la Fiscalía.

Los investigadores concluyeron que es evidente el interés particular en el caso que le impedía a Álvarez Correa participar en la adición del tramo Ocaña–Gamarra, ya que antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja en ese momento la exministra Gina Parody.

La Fiscalía no pidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exministra Cecilia Álvarez, ya que en la actualidad no cumple funciones como servidora pública y por ello, los investigadores no consideran que exista riesgo para el proceso penal.