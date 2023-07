Caso Odebrecht: Juan Manuel Santos será testigo en el juicio de Luis Fernando Andrade

En el desarrollo de la audiencia de este martes 11 de julio en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, su defensa anunció que el próximo primero de agosto el expresidente Juan Manuel Santos comparecerá en el proceso judicial como testigo.

El proceso que se adelanta en contra de Andrade se debe a su presunta participación en un entramado de corrupción para favorecer a la multinacional Odebrecht en varios contratos de infraestructura.

La defensa del exdirector de la ANI argumentó que la intervención de Santos tiene como objetivo demostrar que la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra, correspondientes al proyecto de la Ruta del Sol, era una necesidad para el país y no una obra que solo tenía como fin beneficiar a particulares.

Del mismo modo, la defensa del implicado expresó que es necesario la participación de Luiz Bueno, Eleuberto Martorelli y Eder Ferracuti, exdirectivos de la multinacional Odebrecht en el juicio, quienes al parecer conocieron de los sobornos a varios funcionarios del país.

De acuerdo con la Fiscalía, Andrade y otras ocho personas, supuestamente tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales, el otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena.

Sin embargo, la defensa de Andrade sostiene que esta imputación no tiene ningún sentido porque Luis Fernando Andrade no celebró ese contrato y además no es un particular que haya podido recibir dineros o facilitar que terceros lo recibieran a partir de las decisiones de la ANI.