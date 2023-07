Caso Odebrecht: ¿Qué sigue para Óscar Iván Zuluaga y su hijo tras no aceptar los cargos?

"Se le imputa a usted señor Zuluaga Escobar porque según nuestra inferencia movido por la sed del triunfo en su aspiración presidencial no tuvo ningún escrúpulo para acudir a los favores malintencionados de la empresa Odebrecht, canalizados a través de Daniel García Arizabaleta para poder llegar al publicista Duda Mendoça, quien era reconocido por su experiencia en materia de estrategia política en campañas presidenciales y regionales de América", dijo el fiscal Palencia Fajardo.

De acuerdo con las pruebas en 2014, el entonces candidato a la Presidencia de la República supuestamente se reunió en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia Eleuberto Antonio Martorelli.

"Fue así como usted pactó con (Duda Mendoça) sus servicios profesionales por un valor de 4.300.000 dólares, a sabiendas de que de esa suma su candidatura sólo podía pagar un monto aproximado de 1.500.000 dólares, permitiendo que la empresa Odebrecht cancelará el excedente", manifestó.

El fiscal delegado aseguró que también quedó demostrado que Óscar Iván Zuluaga instrumentalizó a su hijo y a los demás miembros de su campaña para inducir en error al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduria Nacional del Estado Civil para lograr reponer por concepto de gastos de la campaña durante la primera y segunda vuelta en 2014 un monto que ascendió a los 25.000 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal del caso, Óscar Iván Zuluaga actúo de manera 'solapada' y 'cometió un atentado contra la fe pública', cuestionando que pese a sus logros académicos, a su amplia trayectoria política en cargos como Ministro de Hacienda conocía que era prohibido por la ley aceptar dineros de empresas extranjeras y que estaba cometiendo un delito al no reportar el ingreso de esos recursos ante las autoridades electorales.

"Eso evidentemente demuestra que era conocedor de las normas electorales, sabía que un aporte aceptado en esas condiciones no podía tener origen ilícito, ni mucho menos cuando fue de su conocimiento que el dinero lo aportaba una compañía extranjera que en su momento no tenía vínculo alguno con la campaña, lo cual revelaba el interés corrupto de sus partes, máximo cuando el dinero era consignado en compañías off shore con la finalidad de no tener que registrar dichos movimientos en la contabilidad de la campaña ni en la contabilidad de la empresa aportante".

El fiscal enfatizó al concluir la imputación contra Óscar Iván Zuluaga: "Es paradógico que haya engañado al Estado del cual usted pretendía ser su jefe".

David Zuluaga y 'las mentiras'

El fiscal delegado argumentó que aunque en un comienzo David Zuluaga Martínez fue engañado e instrumentalizado por su padre al recibir dineros de la multinacional Odebrecht, cuando se enteró del ilícito también incurrió en el delito de fraude procesal

Aseguró que a través de documentación falsa no reportó los millonarios recursos con los cuales esa compañía brasileña financió la campaña presidencial de la que él era su gerente.

"La Fiscalía le reprocha que, a sabiendas del principio de solidaridad que le asistía con los miembros de la campaña, especialmente con el auditor y al contadora e incluso con el director administrativo y financiero, usted a todos ellos los mantuvo engañados para que siguieran comportando en un escenario fraudulento, del cual usted junto a los señores Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta tenían pleno conocimiento".