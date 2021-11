Caso Uribe: Corte Suprema rechazó denuncia de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda

Para el alto tribunal, la supuesta conducta endilgada a Cepeda no puede catalogarse como una "confucta punible", situación por la cual no se amerita la apertura de un proceso formal en su contra.

Es decir, borrar un chat de WhatsApp no puede catalogarse como un delito, atendiendo lo que señala la ley. "(...) no es posible configurar un deber de conservación de las comunicaciones privadas sobre el que pueda estructurarse un tipo penal de destrucción de elemento material probatoro, en el caso que estas comunicaciones ya no estén disponibles por la acción de qien las tenía en su poder Hacerlo, incluso bajo el argumento del principio constitucional de solidaridad con las autoridades que administran justicia es una injerencia arbitraria -y por tanto, proscrita- en la esfera de la intimidad personal".