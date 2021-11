Caso Uribe: Corte Suprema rechazó tutela de Álvaro Hernán Prada

En esas oportunidad el representante a la Cámara por el Huila había advertido que no se le estaba respetando su presunción de inocencia y no se le permitía ejercer su defensa, por lo que no contaba con garantías procesales.

Igualmente advertía que los hechos por los que era investigado no tenían relación con su fuero constitucional o actividades como congresistas, por lo que pedía que la investigación la asumiera la Fiscalía General.

