El exvicefiscal Jorge Perdomo le pidió este miércoles a la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que no permita que precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

El exfuncionario, quien dentro de este caso ha sido reconocido como víctima, empezó a sustentar sus argumentos para controvertir la solicitud que hiciera el fiscal Gabriel Jaimes, en el sentido de precluir la investigación.

Perdomo señaló que la Fiscalía no demostró que se cumplieron las tres causales que establece la ley para solicitar la preclusión del proceso que se adelanta contra Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

También cuestionó el que se hubiese considerado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, como un testigo falso de parte de la Fiscalía, y señaló que el abogado Reynaldo Villalba, defensor del congresista Iván Cepeda, logró restablecer el concepto sobre él cual estaba siendo analizado.

"Reynaldo Villalba demostró que su testimonio (Juan Guillermo Monsalve) ha sido consistente durante por lo menos diez años, en diferentes estadios judiciales", dijo Perdomo.

El exfuncionario considero que es oportuno que, en lugar de precluir la investigación, se adelante un juicio oral contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez e insistió en que la Fiscalía General no demostró que se deba precluir dicha investigación.

"Considero que todas estas falencias, omisiones y estas faltas de claridades conceptuales en el momento de pedir y sustentar una preclusión, es lo que me permite afirmar sin ninguna duda que todo esto que estamos aquí hablando y discutiendo, debería ser discutido en un juicio oral, donde se interrogue y contrainterrogue pero por lo que hasta aquí se nos ha expuesto, no podemos decir que tenemos los elementos fundamentales de una preclusión; no hay ninguna causal de preclusión", dijo Perdomo.

Cabe recordar que el partido Centro Democrático ha refutado en diversas oportunidades los argumentos de las víctimas dentro de este proceso, asegurando que se han utilizado testigos ficticios para desprestigiar al exsenador Álvaro Uribe Vélez. También reseñaron que no existen pruebas contundentes en su contra.