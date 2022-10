Caso Uribe: Fiscalía terminará solicitud de preclusión a finales de noviembre 

La Fiscalía General de la Nación anunció que terminará de sustentar la solicitud de preclusión de la investigación por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a finales del mes de noviembre.

Este viernes concluyó la exposición de dos de los siete puntos que hacen parte de los argumentos en los que se encuentran las más de 20 pruebas que recopiló la Fiscalía y con los que busca solicitar la preclusión de la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Entre el 21 y el 25 de noviembre, la Fiscalía expondrá los otros cinco puntos con los que advierte no dejará dudas sobre la inocencia del máximo líder del Centro Democrático.

Según el delegado de la Fiscalía, Javier Cárdenas, la preclusión se solicita específicamente por atipicidad es decir porque se logró establecer que el también expresidente, no cometió ningún delito ni tampoco pidió a nadie que sobornara ni que ofreciera beneficios jurídicos a cambio de declarar a favor suyo y en contra del senador Iván Cepeda.

De acuerdo con el fiscal, no hay pruebas de la responsabilidad penal del exsenador, por lo que se advierte su inocencia y no debe seguir siendo investigado por hechos que no cometió ni que tampoco ordenó.

"Considera la Fiscalía que los medios de conocimiento nuevos más los que estaban en la declaración, permiten con la certeza que exige la ley que el comportamiento de Álvaro Uribe Vélez, en los eventos 1 y 2 es atípico", dijo el fiscal.

Agregó que "no aparece evidencia que haya determinado la responsabilidad del ciudadano Uribe Vélez, tampoco hay evidencia que se haya determinado a otra persona a realizar estos comportamientos, es decir, de obtener una retractación (...)".

Entre tanto, el fiscal del proceso aseguró que se logró probar que el abogado Diego Cadena únicamente le pidió a Juan Guillermo Monsalve considerado como el testigo estrella dentro de este caso, que dijera la verdad sobre el caso.

"Lo que sí se demostró es que Diego Cadena, en el evento 1 le dijo: - diga la verdad - y lo que su amigo Carlos Eduardo López Callejas alias 'el llanero' le dijo: -diga la verdad-; en esas condiciones la Fiscalía reclama la atipicidad en los comportamientos del exsenador Álvaro Uribe Véléz (...)", aseguró.