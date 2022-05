Caso Uribe: Iván Cepeda y Eduardo Montealegre interponen tutela en contra de la Fiscalía 

El senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, interpusieron una acción de tutela en calidad de víctimas contra del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, en el marco de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.



De acuerdo con la denuncia, “el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el dos de mayo de 2022 decidió designar un nuevo fiscal para adelantar la investigación, apoyándose para ello en el artículo 294 de la ley 906 de 2004. Lo anterior, pese a que en este caso no es posible aplicar dicha disposición, por cuanto la Fiscalía sólo puede hacerlo cuando dentro del término legal de 120 días no presenta solicitud de preclusión o acusación”.



El documento añade que “con esta decisión, la Fiscalía ha transgredido el principio de legalidad y, en consecuencia, ha vulnerado el derecho de las víctimas al debido proceso, toda vez que: i) ha ampliado el término para investigar, apoyado en una norma inaplicable en el caso en concreto; ii) ha dispuesto la práctica de nuevos actos de investigación, para revivir la posibilidad de solicitar nuevamente la preclusión; iii) ha desconocido la decisión del Juzgado 28 del Circuito de Bogotá con Función de conocimiento, según la cual la Fiscalía General de la Nación no acreditó ninguna de las tres causales de preclusión con las que soportó su solicitud, y en consecuencia, debería proceder, en un término razonable, a formular escrito de acusación”.

Luego de la decisión, la juez 28 de conocimiento de Bogotá y quien negó la preclusión del proceso que había pedido la Fiscalía General, el senador Cepeda indicó que se sienta un precedente en la historia judicial del país.

“Este proceso ha sido una importante lección democrática en el país, porque demuestra que el poder judicial puede controlar y debe controlar los desmanes eventualmente criminales y delincuenciales que puede cometer el poder político”, afirmó.



En su pronunciamiento, Cepeda hizo un llamado al fiscal Francisco Barbosa para que a la mayor brevedad posible, se presente la acusación contra Uribe Vélez.

“Lo único que procede en este caso es el llamamiento a juicio. Le hacemos un llamado franco al señor fiscal general Francisco Barbosa, lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio a la mayor brevedad posible. Esperamos que haya acatamiento y respeto por nuestro derechos y que la Fiscalía llame cuanto antes a responder ante un tribunal al imputado Álvaro Uribe”, sostuvo.