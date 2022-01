Caso Uribe: Juez se abstuvo de sancionar al abogado de víctimas por supuesta filtración 

La juez 28 de conocimiento de Bogotá se abstuvo de sancionar al abogado de víctimas, Miguel Ángel del Río, por la aparente filtración de información del proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, al periodista Daniel Coronell.

El pronunciamiento de la juez se centró en la denuncia que hizo el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, sobre la filtración de información clave del proceso que el representante de víctimas al parecer hizo al periodista Daniel Coronell y que fue publicada a través de un medio de comunicación el pasado jueves 13 de enero cuando se reanudó la diligencia.

Luego que la juez analizara la situación decidió no imponer medidas correccionales contra el abogado de víctimas, al considerar que aunque hubo algunas coincidencias entre lo que manifestó Coronell con la exposición del jurista durante la jornada de la mañana, no se afectó la recta administración de justicia.

"Se reitera que sí hubo coincidencias en la jornada de la mañana pero no se verifica que se haya afectado la administración de justicia, porque la nota periodística salió minutos antes de la audiencia", dijo.

También argumentó la juez que tampoco se puede comprobar que el abogado Miguel Ángel del Río hubiese suministrado la información directamente al periodista.

Sin embargo, expresó que "sí debieron haber sido compartidos (los datos) al periodista, lo que no es claro es si fue él o alguien cercano a su despacho".

Otro de los argumentos de la juez es que no se descubrieron elementos probatorios que se mostrarían dentro de la audiencia, ni tampoco en el informe del periodista, mientras que este se centró en sintetizar lo que sería la argumentación del representante de víctimas.

"No se estima viable predicar que se hubiese podido poner en riesgo la administración de justicia, tampoco existe evidencia que indique que fue el abogado del Río y no una tercera persona, un miembro de su equipo de trabajo, el que suministró la información, por lo que no es dable imputar al abogado", expresó.

Debido a esto, se concluyó que no existirá ninguna sanción contra el representante de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado como testigo clave dentro de este proceso.

"Este despacho se abstiene de emitir sanción en contra del abogado Miguel Ángel del Río", finalizó la juez.

La audiencia se reanudará el próximo 27 de enero con la intervención de Laura Valentina Muñoz, quien pidió ser reconocida como víctima dentro del proceso.