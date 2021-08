Caso Uribe: La carta del 'Tuso Sierra' que salpica a Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara

El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, reveló una polémica carta escrita en 2018 por el exparamilitar y narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias 'El Tuso', como una de las pruebas con las que advirtió que se demuestra la inocencia del exsenador Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se adelanta en su contra por supuesta manipulación de testigos.

En la misiva, 'El Tuso' aseguró que la exsenadora Piedad Córdoba y a los actuales senadores Rodrigo Lara e Iván Cepeda lo buscaron en la cárcel en la que se encontraba privado de la libertad en Estados Unidos para ofrecerle beneficios como asilo para él y su familia en Suiza o Francia a cambio de declarar en contra del Álvaro Uribe Vélez y varios de los integrantes de su familia.

En contexto: Fiscalía reveló testimonio de testigo clave dentro del proceso contra Uribe

El supuesto acuerdo incluía relacionar al máximo líder del Centro Democrático con grupos paramilitares, así como delatar a jefes de las autoridades, militares, políticos y empresarios que también tuvieran ese vínculo.

Juan Carlos Sierra Ramíre fue uno de los testigos que han declarado a favor del exsenador y han defendido su honorabilidad y buen nombre.

Sin embargo, en la carta también se mencionó a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, que al parecer tendrían alguna intención de afectar a Uribe.

Durante la primera parte de la audiencia que se realizó en la mañana de este jueves, el fiscal Jaimes hizo lectura del documento que fue escrito el 12 de diciembre de 2018 y que fue entregado al alto tribunal, esto como prueba de un supuesto plan con el que pretendían desprestigiar a Uribe y defender al senador Iván Cepeda.

"Yo Juan Carlos Sierra conocido con el alias del 'El Tuso' proveo la siguiente declaración con mi libre albedrío, afirmo también que no he sido inducido por nadie, ni que he recibido ninguna clase de compensación o cambio por esta misma; yo fui extraditado desde Colombia a Estados Unidos en mayo del 2018, después de mi llegada fue encarcelado en Washington pendiente de la resolución de mi caso criminal", señala la carta.

"En el 2009 mientras estaba encarcelado en Estados Unidos, recibí una solicitud de varios oficiales colombianos requiriendo una visita formal, fui informado que los oficiales describieron que hacían parte del Movimiento Nacional de Víctimas y las Comisiones de Paz de Cámara y Senado colombiano entre los cuales estaban la senadora Piedad Córdoba, el representante Rodrigo Lara e Iván Cepeda", dice otro de los apartes.

"Yo acepté la solicitud e instruí a mi abogado de defensa, para que organizara los procesos legales para llevar a cabo la visita, y que esta misma se hiciera de acuerdo a los procedimientos legales establecidos por el gobierno de los Estados Unidos; se le informó y se le mandó la solicitud de esta visita al gobierno del distrito de Columbia, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Departamento de Correccionales y a la compañía encargada de operar las cárceles; yo poseo copias de todas las notas y solicitudes dadas a mi abogado defensor y a la cárcel que se hicieron para obtener la visita después, que fue autorizada la solicitud para la visita, la cual fue llevada a cabo, por Iván Cepeda, la senadora Piedad Córdoba, el representante Rodrigo Lara y otros", señaló 'El Tuso' Sierra.

Lea también: Gobierno alerta posible brote de sarampión entre migrantes en Necoclí, Antioquia

"En esa misma reunión se encontraba mi abogado defensor Manuel J. Retureta y Salvatore Mancuso, quién era un codependiente de mi caso criminal. La reunión empezó con preguntas generales acerca de mi salud y sobre las condiciones de mi confinamiento, rápidamente solicitaron mi asistencia en las investigaciones del entonces presidente Álvaro Uribe y sus presuntos nexos con grupos paramilitares, me preguntaron si tenía conocimiento de algún nexo entre autoridades colombianas oficiales, militares, políticos y empresarios con grupos paramilitares", añade la misiva.

"Durante la reunión me hicieron preguntas específicas acerca de grupos paramilitares y querían hablar sobre el caso de José Orlando Moncada Zapata alias 'Tasmania', pero estaban particularmente interesados en información acerca del entonces presidente Uribe. Durante esta reunión se me ofreció asilo para mi familia específicamente en Suiza o Francia, si brindaba información de nexos entre los Uribe y los grupos paramilitares", destacó el exparamilitar.

"La senadora Piedad Córdoba ayudó a Fernando Murillo Bejarano alias 'Don Berna' y a Salvatore Mancuso a sacar a sus familias tanto como para Argentina e Italia, a cambio de información sobre políticos, oficiales, colombianos o empresarios con nexos con paramilitares. Se me informó también que Rafael Barrios, Danilo Rueda y el padre François, estaban involucrados en los procesos y que podían ayudarme, me dijeron que Rueda estaba listo para preparar la solicitud de asilo y recibir la información de mi familia", dice la carta.

"En otro momento fui visitado por Francisco Echeverri Lara, director en ese entonces de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y el doctor Luis González León, jefe de Justicia y Paz para ese entonces, me informaron que harían todo lo posible para ayudar a mi familia a obtener visas a Estados Unidos; en esa reunión se me ofreció repetidamente el asilo para mi esposa, mis hijos, mis suegros, e incluso mi cuñado, las opciones y así lo seguían siendo Suiza o Francia, siempre y cuando cooperara con la información requerida, yo tengo copia de todos los documentos solicitados para el asilo, pasaportes, reportes de los colegios, pasados judiciales, etc", destacó.

"Desde esa visita, yo fui informado que el mismo grupo de oficiales colombianos hicieron otra solicitud formal para que los recibiera, yo rechacé esta segunda visita ya que concluí que al yo no tener ninguna información acerca de Uribe, con nexos paramilitares, ellos decidieron no procesar el asilo", manifestó el exparamilitar.

"Yo he afirmado constantemente que jamás he conocido personalmente al expresidente Uribe y que no tengo ninguna información sobre algún nexo de él, con grupos paramilitares. En el 2010 mientras estaba encarcelado en la cárcel regional de Virginia, recibí información que otro oficial colombiano estaba interesado en visitarme y entrevistarme, la información vino de Rodrigo Aldana quien entonces era el abogado defensor de otro extraditado colombiano y quien 10 años después fue fiscal y ahora cumple una condena por corrupción en Colombia", añade la misiva.

"El oficial era el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia Iván Velásquez, cuándo acepté la visita me informaron los fiscales estadounidenses que debía cooperar con el oficial colombiano, ya que eso era parte del acuerdo al que yo había llegado con la justicia americana", dijo Sierra.

"Velázquez estaba acompañado por el procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia de nombre Jairo Salgado, nos reunimos varias veces y mi abogado Manuel J. Retureta, siempre estuvo presente; el magistrado Velásquez me preguntó sobre información de los Uribe, fuerza pública, políticos de Antioquía y empresarios conexos paramilitares y me pidió seguir colaborando con la Comisión de Justicia y Paz", añade otro aparte de la carta.

"Yo le informé al magistrado acerca de las dificultades que mi familia estaba pasando en Colombia y el afirmó querer ayudarme a sacarlos del país, me informó que Francia ya no era opción para el asilo y que Suiza era la opción más viable siempre y cuando le diera información que él solicitaba; me habló que su animosidad con Uribe, era personal desde la Universidad de Antioquía, Velásquez grabó todas nuestras conversaciones que luego fueron filtradas a la prensa, en dos ocasiones el magistrado apagó la grabadora para preguntarme de una sobre Uribe y la otra cerca del caso 'Tasmania' ".

"En estas reuniones con el magistrado Velásquez, yo mantuve la misma posición que mantenido siempre y es la que no tengo ninguna información sobre nexos entre grupos paramilitares y el expresidente Uribe. En el 2015 luego de ser puesto en libertad y vivir en los Estados Unidos, acepté reunirme en dos ocasiones con el periodista Juan Carlos Giraldo, la primera vez hacía parte del grupo de investigaciones de RCN y la segunda, hacia parte del equipo de Noticias Caracol; la primera nos reunimos en un hotel de Miami y la segunda en un hotel cerca del aeropuerto de Miami", relató en la carta.

"Giraldo me indicó que Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y el magistrado José Luis Barceló, me mantendrían en el programa de Justicia y Paz, si proveía testimonio de testigo en contra de Uribe, si no sería expulsado también me ofrecieron un principio oportunidad, el cual me permitiría aliviar los casos pendientes en Colombia", añadió.

"Ellos tenían la información de que yo estaba en aquel entonces escribiendo un libro, y me ofrecieron una mejor oportunidad con otra editorial y con un avance de 100 millones de pesos, al yo repetir que no tenía ninguna información sobre supuestos nexos entre Uribe y otros grupos paramilitares , el negocio propuesto nunca se concretó", señaló Sierra.

"A través de este medio yo afirmo que la información que proveo en este documento es verdadera y precisa con base a lo mejor de mis recuerdos", acotó finalmente el exjefe paramilitar.

La Fiscalía sigue sustentando la solicitud de preclusión en la investigación contra el exmandatario.