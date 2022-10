Caso Uribe: Rifirrafe entre abogados por pruebas presentadas por la Fiscalía

En medio del segundo día de la audiencia en la que la Fiscalía General solicita la preclusión de la investigación que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, se presentó una desavenencia entre los abogados de las víctimas y la defensa por las evidencias que recopiló el ente investigador.

El desacuerdo se presentó luego que el abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado como el testigo estrella dentro de este proceso, hubiese criticado la intervención que hasta el momento ha hecho el delegado de la Fiscalía Javier Cárdenas, al considerar que está repitiendo los argumentos de la primera solicitud de preclusión que se hizo en 2021 y que en su momento hizo el fiscal Gabriel Jaimes.

En la tarde de este martes, el abogado Del Río expresó que, "lo que hemos visto hasta ahora, su señoría, es una repetición casi que calcada de lo que ocurrió hace meses en la solicitud de preclusión”.

Al mismo tiempo se preguntó: "¿a qué está apostándole la Fiscalía General de la Nación? ¿Será que piensa que con dos novelas iguales los finales van a ser diferentes? Estamos viendo lo mismo, su señoría”.

También pidió a la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento que revisara lo que estaba ocurriendo.

“Yo pido respeto con la administración de justicia y respeto con la representación de víctimas. No hay nada diferente, su señoría. La Juez 28 tomó una decisión rigurosa con lo mismo que está presentando el doctor Cárdenas”, aseguró el abogado Del Río.

Tras su pronunciamiento, el abogado Jaime Granados, defensor del exsenador Uribe Vélez, cuestionó a su homólogo al manifestar que estaba desatendiendo las directrices que la juez dio al iniciar la audiencia de preclusión.

"Yo soy absolutamente respetuoso de las órdenes que usted dio el día de ayer para dar perfecta secuencia de esta audiencia de preclusión. No de otra manera se puede conducir si no es acatando de manera escrupulosa sus órdenes. Pero veo que el abogado de Río Malo no escuchó las órdenes o no les importa porque ya han pasado por esto", afirmó Granados.

Mientras el defensor del exsenador intervenía, el abogado Del Río intentó nuevamente intervenir y por ello, la juez lo regañó. "El doctor Granados está hablando y él no lo interrumpió", dijo la funcionaria judicial, por lo que el jurista continuó expresando su inconformismo con la interrupción del representante de víctimas.

"Él ya ha dado varias intervenciones en contravía con lo que usted ordenó que cada parte, cada interviniente en su rol tendrá la oportunidad de dar las postulaciones que correspondan. La discusión son los elementos materiales probatorios, evidencia física y las argumentaciones y alegaciones", sostuvo.

Dijo también que no respetar el pronunciamiento de la Fiscalía es desleal y que no se debe torpedear el desarrollo de una diligencia e irrespetar a la juez y a las partes intervinientes.

"Nos parece que debemos ser leales con la audiencia, obedientes con su orden y no pretender sabotear esta audiencia con las constancias que está dejando el doctor Miguel del Río ayer y sobre todo hoy, que además de irrespetuosas, son un claro desacato a su orden".

Tras lo ocurrido, la juez le pidió al abogado de las víctimas que tome atenta nota de cada una de los argumentos de la Fiscalía con los que no está de acuerdo, y los exponga cuando llegue su turno, pero indicó que respetará cada una de las manifestaciones que hagan cada una de las partes que deben intervenir dentro de la diligencia judicial.

"El señor fiscal ha llevado un orden de acuerdo a su teoría y debo conocer cuáles son los argumentos que sustentan esa teoría. Igual haré con el mismo respeto y lo exigiré para la representación de víctimas y para la Procuraduría, así como para la defensa", sostuvo .

Dijo además: "entonces, doctor Del Río, que usted no está de acuerdo con la argumentación del señor fiscal, que no esté de acuerdo con lo que está mostrando de los elementos materiales probatorios con los que considera sustentar su petición, razón por la cual dudo, pues yo le pido que tome atenta nota y que cuando le toque el uso de la palabra, usted pueda rebatir palabra por palabra lo que ha expresado el señor fiscal", apuntó.