El caso de John Nelson Poulos, el principal sospechoso de la muerte de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue hallada sin vida en una maleta dentro de un contenedor del parque los Cambulos de Fontibón, se ha convertido en uno de los más mediáticos del país.

Por esa razón, los ojos de la ciudadanía y la opinión pública han estado sobre las audiencia de legalización de captura y de medida de aseguramiento.

Le puede interesar: Revelan la última foto de Valentina Trespalacios con vida, al lado de John Poulos

Si bien ya se legalizó su captura, la audiencia de medida de aseguramiento se aplazó en tres ocasiones, en una de ellas porque renunciaron la traductora y el primer abogado de Poulos.

En el caso de la traductora hubo problemas por cómo la traductora encargada le daba a entender las cosas al señalado.

Martha Morales era la traductora, una profesional con más de 30 años de experiencia, que hace parte del listado oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura, órgano de la rama judicial que la asignó al mediático caso.

Pese a su trayectoria, la mujer recibió fuertes críticas porque su interpretación en las tres audiencias en las que participó carecía de tecnicismos y no logró hacer una narración fiel a lo expuesto por el fiscal. Las primeras críticas llegaron del abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel del Río, quien advirtió una posible nulidad del proceso por la falta de exactitud de la traducción.

Este tipo de situaciones que se han visto en este caso y en las audiencias han generado muchas preguntas sobre el funcionamiento de la justicia colombiana cuando suceden este tipo de cosas.

A continuación, expertos de Traductores Colombia, agremiación de personas dedicadas a este oficio, aclararon algunos de las dudas que han surgido alrededor del caso de Valentina Trespalacios.

¿Hay traductores oficiales?

Un traductor oficial en Colombia debe contar con sello y número de resolución de alguna de estas tres entidades: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Ministerio de Justicia. El Consejo Superior de la Judicatura tiene su listado oficial de traductores que asigna a los casos, como a Morales inicialmente en el caso de Valentina Trespalacios.

¿Los abogados y jueces que lleven el caso deben hablar dicho idioma?

No necesariamente, por esa razón hay una lista oficial de traductores a disposición en el Consejo Superior de la Judicatura.

¿La firma del traductor debe estar autenticada en notaría?

No en todos los casos. Solo cuando la entidad que recibirá tus documentos te solicite de manera explícita apostillar las traducciones. Ten en cuenta que en la gran mayoría de casos lo que debes apostillar es el documento original. El número de la apostilla deberá quedar plasmado en el cuerpo o pie de página de la traducción.

Necesito apostillar mis traducciones. ¿Qué debo hacer?

Si la entidad receptora de los documentos te solicita apostillar las traducciones (y no los originales), además de llevar el sello y la firma del traductor oficial, las traducciones deben contener autenticación notarial.

¿Dónde puedo autenticar la firma del traductor?

Este trámite lo debes realizar únicamente en la(s) notaría(s) donde el traductor tenga registrada su firma y sello oficial.

¿Qué requisitos debe cumplir una traducción oficial?

Toda traducción oficial debe incluir:

Sello del traductor oficial en el que aparezca el nombre completo del traductor, el número de resolución y el año de expedición de dicha resolución e idiomas de trabajo del traductor.

Firma o rúbrica del traductor en cada página traducida.

Idealmente, un número consecutivo o serial que corresponde con el número de las traducciones realizadas por el traductor.

¿Cómo verificar si un traductor es oficial?

Para la traducción de las calificaciones y el título, debe acudir a un traductor o intérprete oficial reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Puede consultar el listado en la página Web www.minrelext.gov.co.

¿Cuál es la diferencia entre una Traducción Oficial y una Traducción No Oficial?

En Colombia, una traducción oficial incluye la firma y el sello del traductor con número de Certificado de Idoneidad/Resolución emitido por alguna de estas tres entidades: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia o el Ministerio de Justicia y es válida como traducción certificada o jurada a nivel internacional, lo cual quiere decir que es válida para surtir plenos efecto legales en el exterior.

Le puede interesar: John Poulos dijo que ya sabía que Valentina Trespalacios lo estaba “utilizando”

En contraste, una traducción no oficial no incluye dichas credenciales; es decir que puede ser realizada por una persona con conocimiento del idioma de origen y el de llegada, pero por lo general no es aceptada para trámites migratorios, legales (como apostilla o legalización), profesionales o académicos a nivel internacional.

¿Cuándo es necesaria una traducción jurada?

Siempre que una persona o empresa tenga que presentar un documento oficial ante un organismo oficial (administración pública, notaria, juzgado o universidades) y en un país cuyo idioma sea otro, deberá realizar una traducción jurada para aportar validez a dicho documento

¿Cuánto tarda una traducción oficial?

El plazo medio de entrega de una traducción de un documento es de 3-4 días laborables, pero esto varía dependiendo la longitud. En una audiencia la traducción oral es simultánea.

¿Qué debe tener una traducción certificada?

La traducción debe tener firma y sello del Traductor Oficial en cada página, el cual debe incluir: nombre completo del traductor, número de resolución o certificado de idoneidad y año de expedición de dicha resolución. Debe tener una declaración juramentada indicando que la traducción es fiel a su documento original.