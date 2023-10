Centros Poblados: Defensa Jurídica del Estado dice que levantar medidas cautelares sería un error

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJ) Martha Lucía Zamora, calificó como sorpresiva la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de levantar las medidas cautelares a 17 embargos del caso de "Centros Poblados".

La funcionaria explicó que es una determinación que deben estudiar para establecer cuál sería el posible impacto de una impugnación que considerarán presentar contra la decisión judicial.

Zamora resaltó que levantar esas medidas cautelares en el proceso por una demanda de la Procuraduría, es una decisión que podría representar un error de interpretación de antecedentes judiciales del Consejo de Estado.

"Fue sorprendente, no sabíamos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca iba a tomar esa decisión, por cuanto no me dio ninguna solicitud, ni de la agencia, que nosotros en estos casos estamos actuando en representación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ni por parte de ninguna de los partícipes en esta acción popular, puede existir una interpretación equivocada", aseguró la funcionaria.

La directora de la agencia explicó que la determinación se fundamentó en la última decisión del Consejo de Estado en el caso Odebrecht, por lo que señaló que son "casos totalmente diferentes", pues en el caso de Centros Poblados hay un tema de daño colectivo y no hubo participación de un tribunal de arbitramento entre otros aspectos.

Estos 17 embargos que entrarán a ejecutarse con la decisión del tribunal puede representar la recolección de recursos destinados para la reparación a las víctimas del escándalo de corrupción, pero Zamora mencionó que sería una de las múltiples fuentes que hay con ese propósito.

"Habría que hacer un balance, pero también tenemos un proceso de recuperación de recursos, como el reintegro por parte de los procesados y la vía de reparación a la víctima que también está en curso en un proceso en el ministerio", concluyó la directora.

Además mencionó que se reunirá con los agentes jurídicos de la cartera para estudiar la sentencia del tribunal y estudiar diferentes opciones para apelar la determinación.