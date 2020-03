Chats de WhatsApp serían la prueba reina por la muerte de Dimar Torres

La Procuraduría inició el juicio disciplinario formal contra cinco militares del Ejercito por la muerte del exguerrillero Dimar Torres, ocurrida en abril del año pasado.

Se trata de los soldados, David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte; el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, TC Jorge Armando Pérez, y el cabo Segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien aceptó los delitos imputados por la Fiscalía en el proceso penal.

Durante la audiencia, la Procuraduría leyó los cargos disciplinarios contra los uniformados y estableció que entre las pruebas que se tendrán en cuenta en el proceso estará un chat de WhatsApp entre los militares, en el cual se evidencian conversaciones previas a los hechos y al parecer se habría dado la orden del asesinato.

Le puede interesar: Condenan a 20 años de prisión a cabo del Ejército por crimen de Dimar Torres

Según la Procuraduría, habría quedado en evidencia que la muerte de Torres habría sido producto de “una venganza”, por la muerte de un soldado.

“Por favor no la vayan a cagar más. Nos toca sacarnos esta porque con esa no me quedo (...) hay que destruirles cuanta mierda tengan. Necesito es vengar la muerte del soldado (…) A ese hijueputa hay que matarlo (…) De nada sirve capturarlo porque eso lo que hacen es llevarlo para la cárcel para engorde”, reveló la procuradora al leer uno de los chats.

Según lo dicho por la representantes del organismo de control, el comandante del Batallón Terrestre No. 11, Jorge Armando Pérez, habría dado la orden. “El cabo Daniel Eduardo Gómez realizó labores de ubicación e identificación de Torres, información que envió al grupo de whatsApp (…) y según lo que indicó el teniente Javier Blanco Barrios indicó que tocaba darlo de baja”.

Más información: Yaneth Torres, hermana de Dimar Torres: él no tuvo que ver con la muerte de un soldado

Según las pruebas, el cabo Gómez ubicó al exguerrillero, lo bajó de la moto para requisarlo le disparó en cuatro ocasiones, causándole la muerte. Eso habría ocurrido por un testimonio de una fuente humana, que recibió un oficial de apellido Sastoque, la cual señalaba a Dimar Torres como un integrante del ELN.

La Procuraduría también tendrá en cuenta el análisis de necropsia al cadáver y el informe de inspección en el lugar de los hechos realizado por el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).