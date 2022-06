Choque entre Fiscalía y abogado de Richard Aguilar en proceso por corrupción

En medio del inicio del juicio por presunta corrupción de contratos en la Gobernación de Santander, ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la defensa del exgobernador Richard Aguilar protagonizaron un choque por las pruebas que serán usadas en el proceso.

Mientras que el abogado Iván Cancino advirtió que la Fiscalía no le había mostrado todas las pruebas que usaría en el juicio contra su cliente, el ente acusador dijo que se le salía de las manos que ciertos documentos no abrieran porque estaban comprimidos.

“El señor defensor dijo que hay que abrir esos archivos y tiene razón porque hay Teras que están comprimidas. Pero que los archivos estén comprimidos o no, es un tema técnico y obviamente quien los va acceder pues tiene que tener la herramienta para descomprimirlos, pero eso no es de cuenta de la Fiscalía”, dijo la fiscal.

Lea también: Admiten tutela que busca que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistan a debates

Cancino señaló que la Fiscalía “tiene la obligación de darme los elementos para mirar y no es responsabilidad mía conseguir un programa para abrirlo, ni más faltaba que la Fiscalía pueda usar cualquier programa y yo tenga que comprarlo, ese argumento es sacado de toda la lógica y la procesabilidad”.

“Ella no tiene razón (…) habla de 852 gigabits y el descubrimiento de la fiscalía tiene más de 4 ‘Teras’ (…) Hay muchos elementos a los que no se tuvo acceso que ella no los vaya a usar no significa. descubrir no es entregar todo a la defensa es darle acceso”, advirtió el abogado.

La Corte, en aras de resolver el inconveniente sobre el descubrimiento probatorio, decidió suspender la audiencia hasta el próximo seis de julio.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con el dinero que iban a devolver por el Jamming Festival?

El proceso contra el exgobernador Richard Aguilar es por la supuesta celebración indebida de contratos de infraestructura en su mandato.

Para la Fiscalía, hay irregularidades en seis contratos, entre los que se encuentran el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del Coliseo Vicente Días Romero; el Mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético; y la contratación de alimentación escolar (PAE).

En el escrito de acusación de la Fiscalía se dice que mientras Aguilar estuvo como gobernador de Santander, “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”.

También lea: Cabecilla del ELN cayó en campo minado instalado por esa guerrilla: Fiscalía

Como contraprestación de esas adjudicaciones, supuestamente ellos se comprometían a devolver el 10% de cada obra. Los hechos rodearían irregularidades con la adjudicación de más de 500 mil millones de pesos en contratos.

Aguilar fue capturado el 28 de julio de 2021 y responde en juicio por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.