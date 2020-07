CIDH insta al Estado colombiano a esclarecer abusos contra menores indígenas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su enérgica condena ante las denuncias de los casos de violencia sexual de niñas y adolescentes indígenas, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia, y a su vez, urgió al Estado colombiano a investigar sin dilataciones estos casos.

El organismo internacional señaló los casos denunciados hace algunos días en los que se vio involucrada una menor de la comunidad embera chamí y una adolescente indígena de 15 años del pueblo nukak makú, el 8 de septiembre de 2019,

“La Comisión también ha recibido información sobre la presunta existencia de otros cinco casos de violación sexual a niñas indígenas Nukak en este mismo resguardo a manos de integrantes del Ejército. A estos hechos se suma el secuestro del 22 de junio y posterior violación sexual colectiva de una niña indígena del pueblo embera chamí, de Pueblo Rico, Colombia, a manos de ocho militares sobre el cual emitió el Comunicado de Prensa No. 153/20 y manifestó su condena”, expresó el organismo internacional.

El comunicado agrega que, “la CIDH recibió información del Estado sobre los avances en el procedimiento de individualización, captura, judicialización e imputación de las siete personas responsables por estos hechos, para lo cual destinó un centenar de investigadores de diferentes cuerpos. Asimismo, indicó que el superior de los soldados habría facilitado su apoyo a los familiares de la víctima para presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía”.

En cuanto a los 118 militares implicados en casos de presuntos abusos sexuales, la CIDH señaló que, “preocupa gravemente a la Comisión que estos casos hagan parte de un posible patrón de conductas desplegadas por integrantes del ejército colombiano. Al respecto, la CIDH condena enfáticamente la violencia de género y, en particular, la violencia sexual por parte de agentes del Estado en contra de niñas y adolescentes indígenas”.

En referencia a la situación particular que vive esta población en particular, la CIDH destacó que “el riesgo y violencia que experimentan las mujeres y las niñas indígenas debe ser analizada, de acuerdo con el contexto en que viven, considerando los impactos diferenciados que derivan de esa situación; y en un escenario de conflicto son un blanco desproporcionado de agentes armados estatales y no estatales, a la vez son quienes se encuentran más expuestas a actos de violencia sexual, debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan y a la vulnerabilidad de su territorio” .

Ante dicho panorama, el llamado de la CIDH es a que el Estado cumpla de manera integral su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como de ofrecer protección y reparación integral a las víctimas y sus familiares.