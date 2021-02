Cifras que revele JEP deben considerar fuentes oficiales como lo hace Fiscalía: Mindefensa

En medio de las fuertes críticas que han surgido contra las autoridades por el informe de la Justicia Especial para la Paz, sobre el incremento de casos de 'falsos positivos', el ministro de Defensa Diego Molano, dijo que las cifras que active o desarrolle la JEP deben considerar las fuentes oficiales como lo hace la Fiscalía en ese tipo de procesos.

Así mismo, dijo que "el país debe tener claridad que el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército siempre han actuado de acuerdo a la ley, quienes han manchado el uniforme ya han sido judicializados y muchos de ellos han sido condenados, quienes deshonren el uniforme deben realizar el proceso judicial correspondiente y esto ya ha sucedido".

Molano agregó que existe un estricto apego al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares y la Policía.

Frente al trino conocido en las últimas horas del General Zapateiro en donde decía que: "Soldados del @COL_EJERCITO no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros", dijo el ministro que allí se encuentra toda la explicación, "si ustedes quieren interpretar a Zapateiro, lean a Zapateiro".

Aunque el General, no hace referencia a ninguna situación ni etiqueta a nadie, ese trino se da unas horas después del informe de la JEP sobre los 'falsos positivos'. Así mismo, el ministro no entró en más detalles frente a lo dicho por el general Zapateiro en sus redes sociales.