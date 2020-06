Ocho mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso y agresión sexual por parte del director de cine, Ciro Guerra, en medio del Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Los testimonios, divulgados a través del portal web volcánicas, aseguran que "siguen un patrón que incluye incómodas conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel u apartamento, el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas y, en un caso, abusar sexualmente, a pesar de que ellas le dicen que “NO” de forma clara, directa y reiterada".

Según ese portal web, las evidencias también muestran cómo Guerra "usa su prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas frente a las agredidas", y reiteran que los testimonios "son el resultado de entrevistas directas que cuentan con grabaciones y chats de soporte que están protegidos por el derecho profesional; han sido editados mínimamente para garantizar su legibilidad".

Uno de los hechos que llama la atención es un posible hecho de abuso sexual, ocurrido el año pasado en la casa del director de la película 'El abrazo de la serpiente', -nominada por Colombia a los Premios Óscar-; según el relato, "Ciro y yo trabajamos en el mismo gremio. Nos cruzamos en un evento y él empezó a escribirme para que nos viéramos. Yo no quería, pero pensaba: “Es Ciro, tengo que tener una buena relación con él, es un man demasiado poderoso”, dice el portal web Volcánicas.

El texto continúa relatando: "me dijo que si nos veíamos en un bar y a mí me daba mucha jartera pero pensé: “Hay que cultivar esa relación laboral”. Me buscó varias veces cuando estaba en Bogotá para decirme que nos viéramos, yo me hacía la pendeja y trataba de evadirlo, pero tampoco quería ser grosera, porque para mí era claro que era un hombre con mucho poder e influencia en mi gremio profesional, así que no quería tener una mala relación con él", agrega el relato divulgado.

Aunque en esta revista virtual se aclara que las denunciantes no tienen la intención de hacer una denuncia penal, "porque no quieren pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de justicia, ni por el cuestionamiento ni el escarnio público", dicen que "contar estas historias públicamente es una forma de recobrar agencia sobre lo ocurrido y de alertar sobre la grave normalización de la violencia sexual en el gremio audiovisual colombiano, que entorpece el desarrollo profesional de las mujeres y las afecta física y emocionalmente".

RCN Radio intentó comunicarse con Ciro Guerra para conocer su versión de los hechos y, hasta el momento de publicación de este artículo, su oficina de representación en Colombia indicó que el pronunciamiento del director se hará al finalizar el día.