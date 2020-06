Luego de conocerse la denuncia pública que hicieron siete mujeres, en la que afirmaron haber sido acosadas sexualmente por el director de cine Ciro Guerra, y una más víctima de abuso sexual, en diferentes momentos ocurridos entre los años 2013 y 2019, la misma publicación que divulgó los hechos -Volcánicas-, dio a conocer la respuesta de Guerra.

En el mismo artículo en el que se relatan los hechos de las mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual y, particularmente una de ellas de abuso sexual, Guerra aseguró no haber hecho "avances sexuales" a compañeras de trabajo que no fueron ni invitados, ni bienvenidos; puntualmente "a compañeras de trabajo, no", explicó el director de 'El abrazo de la serpiente'.

En ese sentido, la revista feminista Volcánicas preguntó si alguna vez había hecho "avances sexuales a conocidas, en contextos de fiestas, que hayan sido abiertamente rechazados", a lo que Ciro Guerra respondió, "pues, o sea, a ver, ¿esto es una entrevista que va a salir publicada?".

De acuerdo con Guerra, "todos los hombres nos hemos acercado en algún momento a una mujer y pues es decisión de ella si, mejor dicho, uno entiende si es bienvenido o no, pero la verdad es que si una mujer uno no siente que le copia o le responde, uno no puede seguir adelante", expresó el cinesta, citado en ese medio de comunicación.

Preguntado sobre si "ha acosado sexualmente a mujeres en festivales de cine como el Colombian Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Cartagena o Cannes", o si "ha insinuado el intercambio de favores profesionales a cambio de favores sexuales", e incluso, si "ha usado la fuerza para obligar a una mujer a besarlo para manosearla", el director de cine dijo que no en todos los casos.

Asimismo, desmintió haber sido confrontado por alguna mujer, por acosarla sexualmente, y cuando fue cuestionado por Volcánicas sobre si había abusado sexualmente de alguna mujer, Guerra respondió que "jamás"; sin embargo, "lo que yo sí quiero dejarte en claro es que a mí me amenazaron con que me iban a querer hacer ese tipo de acusaciones".

Declaró a esa revista virtual que "por la época en que le dí mi apoyo al paro recibí mensajes diciendo que había gente que me iba a querer destruir y que iban a querer hacer ese tipo de acusaciones; pues sí recibí ese tipo de mensajes. No estoy en capacidad de decir si están relacionados o no, pero la primera vez que escuché de algo parecido fue esa vez, pero realmente no… Fue algo que dejé pasar, a lo que no le presté atención. Pues obviamente sin conocer las denuncias, y sin saber de quién están hablando y de quién vienen".

De igual forma, Ciro Guerra le preguntó a la revista feminista "¿hay alguien que me está acusando de que yo la violé?", a lo que las creadoras del reportaje indicaron, "sí, hay una denuncia por abuso sexual", mientras que el director volvió a preguntar "¿de qué tipo?", y Volcánicas argumentó, "solo hay un tipo de abuso sexual, el abuso sexual".

La declaración citada por la publicación concluye con la versión de Ciro Guerra indicando, "pero mejor dicho, no es lo mismo una violación que una amenaza que un texto…¿Son cargos criminales los que me van a poner? Tengo que estar preparado para defenderme porque es una acusación muy grave, y que además no es cierta".