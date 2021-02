"Sus afirmaciones carecen de todos, fáctico o jurídico; y, por consiguiente, constituyen una grave afrenta para mi honra y mi buen nombre, que he construido de forma impecable y sin tacha alguna a lo largo de muchos años de trabajo", indicaba la misiva que Peñalosa le envió a la mandataria.

En su momento, la alcaldesa de Bogotá manifestó que las declaraciones que emitió en una entrevista, a Yesid Lancheros en la Revista Semana, no son falsas y por lo tanto no se rectificaría en ellas. "La verdad no se rectifica y a cualquier ciudadano que tenga una consulta en la alcaldía por supuesto que se la responderemos", fue la respuesta de la mandataria para ese momento.