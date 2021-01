Colombia está lejos de los parámetros internacionales de justicia: presidente de Corte Suprema

El magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, próximo a terminar su periodo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que es necesaria una reforma a la justicia, pero advirtió que no es conveniente la eliminación de las altas cortes, como lo han planteado algunos miembros del partidos de Gobierno.

Para el magistrado, el problema de la justicia no es que existan las altas cortes, sino que no existen mecanismos legales y constitucionales para hacer rápidas y efectivas las decisiones, es decir, hay una justicia lenta.

“Que el ciudadano tenga la tranquilidad de que puede acceder a los jueces y vea que sus problemas están siendo solucionados de una manera rápida y eficaz. Que el ciudadano de a pie tenga la oportunidad de acceder a la justicia”, dijo el magistrado.

Según el magistrado, ese problema de lentitud en la justicia radica en la falta de personal en la Rama Judicial que va ligado a la falta de presupuesto para operar.

Cifras proporcionadas por el magistrado advierten que para que un país tenga una administración de justicia eficiente y eficaz debe haber por lo menos 65 jueces por casa 100 mil habitantes.

“Colombia solo tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes. Estamos lejos del parámetro mundial mínimo exigido por la OCDE”, dijo el presidente de la Corte Suprema.

Esa situación se traduce en la congestión judicial que ha azotado los despachos judiciales desde tiempo atrás.

“Justamente por ser la cenicienta en materia presupuestal, porque si no hay presupuesto no hay cargos, no hay administración de justicia pronta, oportuna, eficaz y eficiente”, advirtió el magistrado.

Sumado a lo anterior, el funcionario señaló que existe una falta de autonomía al interior de la propia Rama Judicial, dado a que ninguna Corte maneja su propio presupuesto; los recursos son administrados por el Consejo Superior de la Judicatura.

El magistrado cuestionó que los magistrados de la Corte Suprema no puedan hacer sus propias investigaciones o practicar las pruebas de un proceso penal, porque no hay para viáticos.

“¿Estar uno mendigando al Gobierno de la Rama, es decir, al Consejo Superior para viáticos? Eso debe revisarse”, dijo finalmente el magistrado.