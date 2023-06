Colombia no es un Estado fallido: Fiscal de la CPI descarta investigar crímenes en el país

El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, aseguró que Colombia no se constituye en un Estado fallido y cuenta con una administración de justicia capaz de garantizar que no habrá impunidad en sus investigaciones y por ello, ese tribunal internacional no ha valorado la posibilidad de reabrir el examen preliminar al país.

Aseguró que cuando la CPI decidió cerrar el examen preliminar en 2021, no lo hizo porque creyera que Colombia es una utopía y que no se siguen cometiendo crímenes, sino porque con base en las evidencias, ese tribunal internacional se vio obligado a reconocer los progresos y avances logrados por la administración de justicia.

“Cuando yo cerré el examen preliminar en octubre de 2021 eso implicaba de por si una felicitación para Colombia, que no son ustedes un Estado fallido, sino que tienen hombres brillantes, jueces, mujeres brillantes sea en el arte, la literatura, la música o el derecho”, dijo el fiscal Karim Khan.

Así mismo, sostuvo: “Ustedes tienen lo que necesitan y eso se ha fortalecido con lo que yo he presenciado, entonces, a amenos que se determine que el país no está dispuesto o no tiene la capacidad o que no está actuando genuinamente a la hora de investigar y determinar la verdad, yo seguiré apoyando las instituciones de Colombia”.

De igual forma, manifestó que salió tranquilo del encuentro que sostuvo con el presidente Gustavo Petro quien le expresó su agradecimiento por su apoyo a la justicia y a la rendición de cuentas.

“Ayer estuve hablando con el presidente Petro y él manifestó gran confianza en la JEP, él apoya la justicia y la rendición de cuentas y eso a mí me da mucha tranquilidad, pero estaré atento como consta en el memorando de entendimiento para saber lo que está sucediendo en Colombia, porque es un Estado miembro muy respetado del Estatuto de Roma”, indicó el fiscal Karim Khan.

El fiscal de la CPI insistió en recordar que ese organismo internacional sigue siendo un tribunal de última instancia.

También sostuvo que por ejemplo, el curso que irán tomando las eventuales investigaciones a raíz de las revelaciones realizadas por Salvatore Mancuso ante la JEP es potestad de las autoridades colombianas.

“En una investigación penal todo mundo debe reflexionar por un momento, porque cuál fue el vehículo que escogió el señor Mancuso para hablarle al pueblo colombiano y para revelar su verdad, fue la JEP y a medida que él hizo sus reconocimientos y a medida que esta narrativa se va desenvolviendo seguramente habrá lugar a nuevas investigaciones”, manifestó.

El fiscal de la CPI indicó: “Veamos que va a suceder porque apenas estamos cruzando el río de la justicia y espero que lleguemos a la otra orilla con una justicia que sea efectiva y no sólo teórica y que signifique algo para el pueblo colombiano y establezca la verdad”.

“Ya tomé la decisión de que el examen preliminar está cerrado, y hay suficientes instituciones a donde las víctimas y los sobrevivientes pueden acudir aquí en Colombia, tienen a la JEP, hasta ahora las cosas van bien y no tenemos porque cambiar de rumbo, vamos a seguir hasta llegar al final y eso ha quedado suficientemente claro”, enfatizó.