Colombia se retiró de la audiencia ante la Corte IDH por el caso de Jineth Bedoya

“Las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”, expresó la Agencia en un comunicado.

En medio de la audiencia privada (que no se permitió su trasmisión), Gómez expresó su molesta por lo que consideró como una falta de objetividad, por parte de los jueces, y la transparencia que deben tener en medio de una diligencia.

“Lamento que estas circunstancias que estamos debatiendo se presenten en esta audiencia y no es por falta de consideración con Jineth, a quien le reconozco su lucha y su trabajo, es una mujer muy valiente y aguerrida, que es un ejemplo para todos (…)", indicó.

Señaló que "aquí de lo que se trata señora presidenta es de la falta de garantías y objetividad en este proceso, esta posición del Estado colombiano tiene que ver con la obligación que tienen los jueces de ser objetivos e imparciales, no se trata de no ser corteses con la víctima a quien todos debemos el mayor respeto, se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que pone la cara ante la víctima pero que espera de sus jueces la imparcialidad y objetividad que son la esencia de la justicia, eso no ha sucedido en esta audiencia y no es el primer caso, ya hemos acumulado varios problemas procesales que pondremos de presente en un escrito”.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado insistió en que “la cortesía y la solidaridad son bienvenidos pero el prejuzgamiento expresado en las preguntas de los jueces, no puede ser aceptado por el Estado".

Sostuvo además que "aquí todos los magistrados excepto el magistrado Vio Grossi, han expresado preguntas que prejuzgan y opiniones que demuestran a Colombia que existe opinión formada del caso, sin siquiera oír en esta audiencia lo que Colombia tiene por decir, pero no sólo es eso, este es un caso que se debe limitar por el reglamento de la Corte a los hechos del expediente y del escrito de la comisión, pero esta mañana hemos visto que los más señores magistrados se han alejado por completo del objeto de litigio y del expediente, sin que la Corte los haya limitado, esto ha llegado un punto tal que hasta uno de los jueces ha querido involucrar concepto de sistematicidad, sin que nadie lo haya planteado anteriormente (...)”.

Dijo también que Colombia reconoce su responsabilidad por haber recaudado 12 declaraciones de la víctima, en el marco del proceso penal, “haciéndola pasar por esa dolorosísima situación tantas veces y eso no debió haber sucedido”.

Continuó asegurando que, “al mismo tiempo Colombia espera objetividad de sus jueces y esta no está presente, por eso el Estado colombiano considera que todos los jueces de la Corte Interamericana, excepto el juez Vio Grossi, están impedidos para actuar en este caso”.

Gómez anunció que próximamente Colombia presentará el escrito de recusación que fue anunciado en medio de la audiencia (no fue transmitida).

“Por esta razón, consideramos que la audiencia no puede continuar en las actuales condiciones para Colombia la falta de objetividad en el sistema de protección de Derechos Humanos, sin duda le quita la legitimidad que requiere y tristemente presidenta aquí los que pierden son las víctimas”, finalizó.

El Estado colombiano recusó a los jueces Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique.