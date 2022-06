La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se reunirá este miércoles para tomar decisiones sobre una investigación preliminar que se adelantaba en contra del presidente de la República, Iván Duque, por presunta participación en política.

La denuncia, que se interpuso el año pasado, argumentaba que el mandatario habría incurrido en esta falta por supuestamente haber hablado a favor de algunos precandidatos presidenciales en ese momento, especialmente del Centro Democrático.

Sin embargo, los integrantes de esa corporación decidieron archivar el proceso, teniendo en cuenta que las palabras del mandatario se habrían dado en una época no electoral.

El representante investigador del caso, Óscar Villamizar, consideró que no existen elementos suficientes que permitan determinar que el jefe de Estado habría incurrido en una falta.

“De la denuncia presentada no se observa que el presidente Iván Duque Márquez hubiera participado en alguna actividad de un partido o movimiento político o en alguna controversia política. De hecho, no se sabe de qué manera el aforado presuntamente participó en política, ya que de la denuncia presentada no precisa ante quién dio la entrevista el presidente Duque Márquez el día de los presuntos hechos, ni lo manifestado”, sostiene en el escrito que presentó ante la Comisión.

También afirma que, “de la denuncia presentada no hay información que permita a este despacho avizorar hechos que constituyan una eventual falta disciplinaria por la vaguedad e imprecisión de los términos de la denuncia”.

Cabe mencionar, que el representante Mauricio Toro había cuestionado el archivo del proceso contra el presidente de la República, sin que se adelantara una investigación a fondo.

“Archivaron de afán sin absolutamente ninguna prueba. Su argumento principal es que no fue posible saber a qué entrevista de Iván Duque se refiere el denunciante y él decide archivar de afán y sin investigar de oficio”, sostuvo.

Toro había solicitado que la audiencia en la que se tomaría esta decisión se adelantara de manera pública. Sin embargo, los representantes investigadores consideraron acoger la tesis presentada por el congresista Óscar Villamizar.