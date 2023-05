Comisión de Disciplina pidió claridad ¿son o no alta corte?

La presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta, envió una carta al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, para que se defina si definitivamente la comisión es una alta corte.

La petición se generó a raíz de la sesión de la Comisión Interinstitucional que se realizó el 8 de mayo, en la que los magistrados presidentes de cada tribunal se reunieron con la vicefiscal Martha Mancera para hablar sobre temas que interesan a la Rama Judicial.

Uno de los temas tratados en ese encuentro fue el de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que sugirió una ruptura en el orden del poder público y sobre este asunto, la magistrada Acosta dio observaciones a la Judicatura para que fueran tenidas en cuenta.

Para la magistrada, es claro que en la Comisión Interinstitucional deben reunirse las corporaciones judiciales que puedan decidir asuntos importantes para la Rama.

“En tanto es evidente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al ser reconocida por la Constitución Política de Colombia como uno de los órganos de cierre que integran el poder judicial, tiene interés legitimo y directo en todos los asuntos que atañen a la administración de justicia en general”, argumenta en el documento.

La presidenta del tribunal disciplinario también reclamó que a la Comisión se le permitiera participar en algunas sesiones, por lo que pidió un pronunciamiento claro de la judicatura.

“Solicito su pronunciamiento sobre el particular, dado, no solo lo acontecido en la última sesión en la que no se tuvieron en cuenta las consideraciones que expresamente solicité quedaran consignadas en el acta, sino que, aunque se permite la participación en algunas sesiones, lo cierto es que no existe un criterio objetivo que lo determine”, finalizó.

Además resaltó que la corporación es un órgano de cierre, por lo que considera que no tiene sentido asistir a las reuniones si no cuentan con derecho a pronunciamiento con voz y voto, por lo que aseguró que esa situación “claramente desdibuja el cometido d e la Comisión Interinstitucional”.