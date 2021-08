Con 10.000 firmas víctimas piden a Duque buscar a desaparecidos del conflicto

Víctimas de desaparición forzada recogieron 10.000 firmas, a través de una plataforma en Internet, para pedirle al presidente Iván Duque que implemente, como política de Estado, la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas en medio de la violencia armada en Colombia.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas forzadamente, las víctimas que integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada solicitaron al Gobierno que reitere la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, teniendo en cuenta la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra este tipo de violencia y al que Colombia se unió en 2010.

A través de la plataforma Change.org se reunieron las 10.000 firmas que respaldan la petición que se oficializará este martes 31 de agosto en la plaza de Bolívar.

"Es lamentable que pese a la magnitud del crimen en el país, no exista una política de Estado para la prevención del delito y una búsqueda eficaz, las autoridades no han asumido un compromiso para prevenir los hechos después de la firma del acuerdo de paz y especialmente para buscar a las personas que siguen desaparecidas", indicó la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) a través de un comunicado de prensa.

Reiteró que "no existen avances en la investigación y los mecanismos de búsqueda, como la acción de búsqueda urgente, o no son aplicados o resultan insuficientes no sólo por la magnitud de los casos sino por la falta de voluntad política de los operadores de justicia que no despliegan medidas de búsqueda eficaces o siguen exigiendo la necesidad de esperar las 48 o 72 horas para iniciar el proceso de búsqueda, incumpliendo así, su mandato legal".

Agregó que "la impunidad estructural rodea los hechos y las pocas investigaciones que son abiertas por la Fiscalía General de la Nación se encuentran archivadas y sin ningún resultado de justicia para las víctimas y familiares".