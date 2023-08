Durante la audiencia, en la que se define la medida de aseguramiento de Nicolás Petro y Day Vásquez, por delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se siguen conociendo detalles de los 'narcopagos' y se mantienen los cuestionamientos de si los dineros de los que se hablan en este caso entraron a la campaña presidencia y si Gustavo Petro tenía conocimiento de ello.

Le puede interesar: Nicolás Petro nunca ha sido presionado para declarar: Fiscalía

De acuerdo con las denuncias de la propia Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, el hijo del mandatario colombiano habría recibido dinero de exnarcotraficantes para la campaña "Petro Presidente", sin embargo, señaló que el ahora Presidente no estaría enterado de esta situación

Según, Vásquez, Nicolás Petro supuestamente recibió dineros por parte del señalado exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro' y de El Turco Hilsaca.

En un momento de la audiencia de este jueves, se escuchó por un buen rato una llamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega. En este audio, si bien se revelan algunos aspectos de los movimientos de dinero, también quedó en evidencia algunos aspectos personales que evidencian la mala relación que ahora tienen Nicolás y Day.

En el audio, Noriega le reclama que le devuelva un dinero a Nicolás Petro: "Máximo, yo no le estoy robando a él, porque esa plata tampoco era para él. Aquí, él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando (...) Si él quiere acusarme a mí de ladrona, que me ponga una denuncia (...) No va a hacer eso jamás porque tiene rabo de paja. Lo primero que le van a preguntar de dónde salió la plata", aseguró.

En otros audios también se evidencia la molestia de Day Vásquez, que ya sabe de la relación de Nicolás Petro con Laura Ojeda: "Yo le di 90 millones de pesos a Nicolás Petro, y con eso se fue con la otra para Punta Cana".

Durante esta diligencia judicial, el fiscal Mario Burgos, reveló que Day Vásquez y Nicolás Petro siguen casados. "En realidad, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro, en la actualidad, son esposos", dijo el fiscal.

En otros de los audios queda claro que Vásquez era quien no quería firmar el divorcio: "El divorcio no se lo voy a dar, no me da la gana de firmarle el divorcio. No voy a cumplir ningún acuerdo, cuando yo publique algo no se quejen, porque si aquí nos vamos a reventar Nicolás y yo, si él quiere que nos reventemos, nos vamos a reventar".

Este viernes se definirá la medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez. El abogado de Vásquez anticipó que en la audiencia la Fiscalía dijo que clase de medida de aseguramiento va a pedir para Day Vásquez, "sería no privativa de la libertad", por lo que quedaría en libertad.