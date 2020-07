Con tutela buscan que la Fiscalía se retracte de difamación contra la Universidad Nacional

Jorge Galeano, abogado y docente en Derecho Penal de la Universidad Nacional, reveló que interpuso una tutela, con la que busca que la Fiscalía General de la Nación se retracte por los señalamientos hechos contra los egresados de dicha institución en el caso del atentado ocurrido en el centro comercial Andino en Bogotá.

De acuerdo con el abogado Galeano, en la redacción del principio de oportunidad, leído por el fiscal delegado del caso, Miguel Olaya Cuervo, en el proceso contra Natalia Trujillo Novoa -investigada por el atentado- se estigmatiza a los estudiantes y egresados de la Universidad.

"Hace mucho no me sentía tan feliz haciendo una tutela. Y, aunque esta vez no sea por honorarios, es personal. La Fiscalía se debe retractar por las buenas o por orden judicial de las falacias proferidas contra los egresados abogados de la Universidad Nacional", escribió el docente universitario en su cuenta de Twitter.

La polémica surge de un apartado del documento en el que se redactó el principio de oportunidad contra Natalia Trujillo, pese a ser desmentido por la Fiscalía, se evidenció su veracidad por parte del abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas en este caso.

"Fue estudiante, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada como abogada, y por esta condición conoce desde su interior la estructura y el funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional, así como otras personas que hasta este momento no han sido identificadas ni individualizadas, ya sea por la Fiscalía o por los organismos de seguridad del Estado (SIC)", se lee en el aparte revelado por Bernate.

Quien, además, publicó el video del momento donde leen en su estricta literalidad en audiencia.

Por su parte, la Fiscalía publicó un video en el que se ve a la vicefiscal, Martha Mancera, señalando que la información que circula en redes sociales, respecto al contenido del principio de oportunidad firmado por la Fiscalía, es falsa.