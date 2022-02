Condena de Jhonier Leal: años que pasaría en prisión por matar a Mauricio Leal y su mamá

En una reunión reservada, la Fiscalía General de la Nación le presentó a la familia de Mauricio Leal y Marlene Hernández el preacuerdo que se construyó con Jhonier Leal, quien confesó ser el responsable del doble homicidio de su hermano y mamá, en un hecho que ha generado consternación entre los colombianos.

De acuerdo con el documento que se socializó en la tarde de este miércoles, el confeso asesino sería condenado a 28 años de cárcel y, además, tendría que pagar una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además, deberá hacer un acto público de perdón en el que revele qué lo motivó a asesinar a su mamá, Marlene Hernández y a su hermano, Mauricio Leal, entre la noche del domingo 21 y la madrugada del 22 de noviembre del año pasado, en La Calera (Cundinamarca).

El documento es el borrador del preacuerdo que todavía no se ha presentado ante un juez de la República. Sin embargo, el abogado Elmer Montaña, representante de las víctimas (hermanas de Marlene Hernández), expresó su rechazo a la negociación entre la Fiscalía y procesado por considerar que es imprescindible imputarle el delito de tortura.

Su argumento se basa en qué Mauricio Leal fue torturado por su hermano Jhonier con el cuchillo con el que finalmente se le causó la muerte y que, según la autopsia del Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, le provocó varias heridas.

Montaña también señaló que en el preacuerdo debe quedar consignado que, el procesado debe contar los detalles de los crímenes y las causas que generaron estos macabros hechos, como parte del proceso de reparación que requieren las víctimas.

Entre tanto, se conoció que pese al inconformismo de los familiares de Mauricio Leal y Marlene Hernández, la Fiscalía seguirá con los trámites de la legalización del preacuerdo, por lo que se presentará el documento ante un juez de conocimiento de Bogotá.

Durante la diligencia que se realizará próximamente pero sobre la que no existe todavía una fecha, la representación de víctimas argumentará ante el juez la necesidad imperiosa de imputarle a Jhonier Leal, el delito de tortura.

Cambio de reclusión

Debido a su confesión en medio de las audiencias preliminares de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, podría obtener una rebaja además de descontar por trabajo y estudio.

Además, se conoció que durante este encuentro que se realizó este miércoles, Jhonier Leal pidió que se cambie su lugar de reclusión.

Cabe recordar que Montaña ha expresado que el procesado llama desde el búnker de la Fiscalía a las víctimas (hermanas de Marlene Hernández) para presionarlas.

“El señor Jhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos a las hermanas de la señora Marleny Hernández, sus tías, con el fin de solicitarle es que me revoquen el poder que me otorgaron para que la represente como víctimas, con el argumento de que me convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía General de la Nación como quiera que solicitado que le imputa en el delito de tortura lo cual implicaría un aumento de la pena”, dijo Montaña.