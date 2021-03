Condenan a cinco años de prisión a acosador de mujeres en TransMilenio

En la investigación se indicó que pese a que había sido detenido en repetidas oportunidades el hombre era dejado en libertad por la falta de pruebas. Sin embargo, en junio de 2019 pudo ser capturado después que una de las víctimas lo grabara con su celular.

El proceso tuvo como piedra angular la denuncia presentada por la joven quien testificó que 'El Pulpo' la empezó a arrinconar, "de pronto mando la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada".

Tras hacer el acto público otras mujeres se acercaron ante las autoridades para denunciar al hombre señalando que habían sido víctimas de sus agresiones sexuales en los buses articulados.

El hombre -según los relatos- ingresaba a un bus de Transmilenio en horas pico, ubicaba a su víctima, se acercaba, las manoseaba y acosaba, y cuando le reclamaban por sus actos sacaba el cuchillo y se bajaba del articulado. Cuando era detenido los policías lo dejaban libre al señalar que "estaba loco" y no más.

'El Pulpo' deberá cumplir su condena en un centro carcelario puesto que el juez negó la solicitud para otorgarle la casa por cárcel.