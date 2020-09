Condenan a exmagistrado del Tribunal de Bogotá por nombrar amigos en cargos públicos

La Corte Suprema de Justicia condenó a 83 meses de prisión, es decir 6 años y 11 meses, al exmagistrado la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Andrés Vargas Castro, por usar su cargo para nombrar amigos en cargos públicos, sin tener experiencia.

La Corte, en su sala de primera instancia, lo responsabilizó de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y coautor de fraude procesal, y ordenó al Inpec trasladarlo a una cárcel.

El exmagistrado, que estaba en detención domiciliaria desde septiembre del año pasado, había sido acusado por la Fiscalía de nombrar como secretario general de su despacho a uno de sus mejores amigos, cuando se desempeñaba como juez administrativo en Villavicencio.

Lo que comprobó la Fiscalía y la Corte es que esa persona no tenía experiencia para ejercer ese cargo, “no cumplía con los requisitos establecidos en el Acuerdo PSAA-3560 de 2006 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, pues no contaba con el título profesional en derecho y en consecuencia no podía acreditarse”.

Al exmagistrado también lo acusaron de aprobar, de forma ilegal, las judicaturas a dos estudiantes de derecho.

“En el ejercicio de su cargo, como juez administrativo en Villavicencio, con la finalidad de coadyuvar la obtención de titulo de abogado de manera fraudulenta (…) nombró y posesiono como auxiliar ad honorem de su despacho al señor Fernando Andrés Rojas (…) lo propio hizo con la señora Yency Lorena Chitiva (…) la nombró y posesionó como auxiliar ad honorem de su despacho”, se señala en la sentencia.

Por eso, la Corte decidió compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura para que revise las credenciales de abogados de esos estudiantes de derecho, “en razón a que mediante engaño esa dependencia expidió las resoluciones (…) que reconoció la práctica jurídica a Fernando Andrés Rojas y Yency Lorena Chitiva”.