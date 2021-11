Condenan a once años de prisión a falso testigo en contra del almirante (r) Arango Bacci

Han pasado más de diez años desde que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al almirante (r) Gabriel Arango Bacci. En dicha determinación el alto tribunal determinó que se habían presentado falsos testigos y pruebas manipuladas para vincular al almirante con una organización dedicada al tráfico de drogas.

Por mentir ante las autoridades acaba de ser condenado a once años y seis meses de prisión Eyssin Miguel Matos. En el fallo de primera instancia se señaló que el hombre acusó falsamente al almirante de haber adquirido dos lanchas en la Marina de Santa Cruz para el servicio del narcotraficante Mike Alberto Mitchell Palacio.

La declaración de Matos fue clave para ordenar la detención del almirante a quien señalaron de cobrar grandes sumas de dinero por permitir el paso de embarcaciones cargadas con drogas y entregarles información privilegiada para evitar los controles de las autoridades.

Sin embargo, tiempo después, la justicia encontró que los señalamientos del testigo no tenían ninguna validez. "Esas afirmaciones, se reitera, no solo no encontraron ninguna clase de respaldo en otras evidencias, sino que resultaron integralmente desmentidas".

El testigo fue hallado responsable de los delitos de fraude procesal y falso testimonio. El juzgado ordenó su captura inmediata para que cumpla su sentencia en la cárcel.