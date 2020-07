Confirman primer caso de COVID-19 en los juzgados de Paloquemao en Bogotá

El Juez 25 penal del circuito y representante de los jueces penales del circuito de los juzgados de Paloquemao en Bogotá, Romel Dávid Arévalo, confirmó el primer caso de coronavirus en esa sede judicial.

Se trata de un funcionario sustanciador de uno de los despachos penales del circuito que están ubicados en el piso cuarto del complejo. El funcionario se enteró de que tenía la enfermedad el viernes 3 de julio en las horas de la tarde.

l juez Arévalo dijo que por el momento no cerrarán las puertas de los juzgados pero elevarán una petición de urgencia al Consejo Seccional de la Judicatura y al Consejo Superior de la Judicatura para que suspenda nuevamente los términos judiciales y cierre los juzgados mientras se adelantan los protocolos de desinfección y limpieza.

“Vamos a elevar la petición por la situación de riesgo. Además, nos encontramos en una situación de parálisis porque algunos despachos no sacaron los expedientes lo que lleva a que las audiencias no se puedan adelantar hasta tanto se haga una limpieza exhaustiva y se confirme que no hay riesgo de infección en ese piso”, dijo.

El juez Arévalo también señaló que del piso dos al cinco de los bloques B y C estarían en riesgo, por lo que se hará procesos de limpieza y se tomará la respectiva prueba de coronavirus a todos los funcionarios que pudieron tener contacto con el denominado “paciente cero”.

“Esa persona trabajaba con otra persona que tenía interacción con otros servidores judiciales que también tuvieron contacto con el paciente cero. En principio son cinco secretarios de despacho”, dijo el juez.

Este caso se suma al otro caso confirmado de coronavirus en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de un magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte que al parecer se encuentra en grave estado de salud en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde la Corte confirmaron que la Sala Penal y todas las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá entraran en un periodo de protocolos estrictos de bioseguridad y asepsia para desinfectar todas las aéreas.

Además, anunciaron que se practicarán pruebas médicas y de coronavirus a todas las personas que llegaron a tener contacto con el magistrado auxiliar.