Conoció a sujeto en redes sociales y cuando se vieron, él la golpeó y retuvo por 18 días

En los últimos días, los casos de agresión en contra de las mujeres ha conmocionado a gran parte del país, pues el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios impactó a gran parte de los ciudadanos que quedaron sorprendidos con la terrible muerte de la joven.

Este hecho causó que miles de colombianos estén alertas ante cualquier caso de maltrato en contra de las mujeres. Uno de estos se hizo conocido hace algunas horas, en el que una mujer que llegó desde el departamento del Huila a Bogotá, para visitar a su pareja sentimental, fue agredida durante 18 días.

La mujer reveló a un medio nacional su terrible experiencia al llegar a la capital, pues el hombre que había conocido por redes sociales la agredió en varias ocasiones, produciéndole fracturas en el ojo, nariz y un hematoma en la cabeza.

La víctima que no reveló su nombre para proteger su identidad dijo que el sujeto la golpeaba muchas veces en la cabeza con el celular. Siendo así que, un día, le pegó por haberse despertado tarde diciéndole que le iba a dar 25 puños en la cara.

La asesora de fiscalías de Bogotá, Olga Builes reveló a dicho medio que, “al ingresar a la vivienda del procesado, presuntamente, procedió a agredirla brutalmente durante aproximadamente 18 días, ocasionando múltiples heridas y lesiones en la cabeza, rostro, piernas, brazos y costillas. La mujer, que logró huir de la residencia, puso en conocimiento a las autoridades los hechos”.

El hombre fue capturado por el CTI y llevado ante las autoridades competentes. La Fiscalía le imputó el cargo de tentativa de feminicidio y se encuentra en proceso de judicialización.

La mujer dejó un mensaje para ayudar a las personas que están pasando por una situación similar, "no se dejen llevar por las apariencias. No dejen que las manipule nadie, no dejen que les digan ni una mala palabra porque desde ese momento se pierde el respeto y se pierde todo", dijo a dicho medio.

Por ahora, la mujer le dieron 45 días de incapacidad y se encuentra recuperándose de las heridas