El Consejo de Estado admitió para estudio de fondo la demanda que pide la muerte política para el electo presidente Gustavo Petro, por ausentismo en el Congreso, cuando fue senador de la República.

La demanda de perdida de investidura asegura que Petro, siendo senador, faltó en varias oportunidades a sesiones Plenaria del Congreso, en las que se debatían proyectos de actos legislativo o mociones de censura.

El caso está en el despacho del magistrado magistrado Alberto Montaña que ordenó notificar a Petro para que se pronuncie e inicie su defensa y a la Procuraduría para que participe con un concepto al respecto.

Lea además: Asesinan al diputado de Arauca, Carlos Alberto Hernández

La denuncia señala que Petro, siendo parte de la Comisión Primera Constitucional del Senado, desde el 2018 hasta abril de este año, dejó de ir a su trabajo en por lo menos 17 oportunidades.

Según la denuncia, en la legislatura del 2018 a 2019 Petro se ausentó ocho veces: cuatro por enfermedad, dos por permisos de la Mesa directiva del Congreso y una licencia no remunerada de hasta tres meses.

“Estas inasistencias se soportan en incapacidades medicas que el demandado ha alegado ante las instancias del Congreso, sin embargo, en el sentir del demandante dichas inasistencias no están soportadas en hechos constitutivos de Fuerza Mayor”, se indica en el documento que llegó al Consejo de Estado.

Lea también: Corte protegió a víctimas de violencia sexual que luego son denunciados por sus victimarios

La demanda asegura que, en varias de esas incapacidades, Petro no justificó sus inasistencias con una incapacidad médica de su EPS sino de un médico particular, por lo que señala que no sería una justificación valida par a no asistir al Congreso.

Adicional a ese argumento, la denuncia sostiene que “es costumbre que los congresistas acudan a consultorios de garaje para justificar sus inasistencias, y por ello, el empleo público debe tener una instancia más rigurosa para controlar a los servidores públicos que se valen de estas acciones para justificar sus faltas al empleo público”.

Más adelante, la denuncia asegura que otras inasistencias o permisos que pidió Petro para no asistir al Congreso no tendrían las firmas de los entonces presidentes del legislativo.