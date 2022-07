Consejo de Estado decidirá si Registraduría debe avalar requisitos para revocatoria de Quintero

La Registraduría Nacional impugnó el fallo que revive la revocatoria del alcalde Daniel Quintero Calle y ahora el Consejo de Estado tiene diez días para tomar una decisión.

Esto porque en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenó a la Registraduría certificar el cumplimiento de los requisitos para que avance este mecanismo ciudadano en un plazo no mayor a ocho días y que actúe independiente del Consejo Nacional Electoral, que decidió no certificar las cuentas del comité de la revocatoria. El alcalde Daniel Quintero manifestó que esperará la decisión en segunda instancia.



"Si en segunda instancia el Consejo de Estado falla, no solo habría que hacer nuestra revocatoria, sino 300 revocatorias en el país que superaron los topes o que se equivocaron en la forma de presentar las cuentas y por tanto no sería una revocatoria, serían 300 revocatorias y nosotros la vamos a ganar", dijo el mandatario.



A su turno, desde el comité de la revocatoria pidieron a la Registraduría respetar los derechos de la ciudadanía de la capital antioqueña.



"Yo me pregunto qué intereses tiene la Registraduría en impugnar este tipo de fallos, ¿será que se alinean con los de Daniel Quintero? (...) Hago un llamado para que este ente resuelva el derecho y le respete los derechos políticos a los ciudadanos de Medellín para que puedan ir a las urnas a revocar a un mal mandatario, como lo es Daniel Quintero", dijo David Toledo, de esta iniciativa ciudadana.

Recordemos que el alcalde de la capital antioqueña, incluso, comparó su revocatoria con la famosa seria 'The Walking Dead' la calificó de muerte viviente e indicó que no impugnaría ese fallo del Tribunal porque ganará en las urnas, pero además, porque no estaba incluido en el proceso.



"Nosotros no vamos a apelar porque ni siquiera nos incluyeron en el proceso, nosotros no hacemos parte del proceso del Tribunal, en el que literalmente termina diciendo que a pesar de que se triangularon recursos, a pesar de que se pasaron lo topes, a pesar de que eso fue apoyado por condenados por parapolítica, la revocatoria debe continuar", dijo Quintero Calle.