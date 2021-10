RCN Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado decretó la perdida de investidura contra el excongresista Eduardo Pulgar, condenado por ofrecer 200 millones de pesos a un juez de la República para 'torcer' un proceso a favor de un amigo suyo en Barranquilla.

El exsenador pasa sus días en la cárcel Picota en Bogotá. Con la decisión del Consejo de Estado se decreta su muerte política; es decir, queda inhabilitado de por vida para ejercer algún cargo de elección popular.

En medio de las audiencias de alegatos finales, durante el proceso de perdida de investidura que se llevaron a cabo en septiembre, Pulgar dijo que no tenía plata para contratar un abogado.

“Magistrado, no tuve la posibilidad de buscar un abogado para que me representara (…) no tuve la posibilidad económica”, dijo en la audiencia publica de ese entonces.

El magistrado Carmelo Perdomo fue el ponente de la decisión que tuvo en cuenta el concepto de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó quitarle la investidura al condenado exsenador.

En los próximos días se conocerá el fallo. "El documento asociado está pendiente de firma y solo se visualizará cuando todas las firmas estén realizadas", dice el sistema del Alto Tribunal.

Pulgar aceptó ante la Corte Suprema de Justicia el delito de tráfico de influencias que se materializó en el soborno al de la Costa en busca de beneficiar a la familia Acosta Osío para que siguieran teniendo el control sobre la Universidad Metropolitana de Barranquilla y otras entidades.

“Se demostró la responsabilidad del exsenador, por lo que resulta evidente (…) la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018 (…)”, dijo en audiencia pasada el procurador Mariano Barros.

Pulgar fue elegido como Senador de la República en el 2018, con 81.698 votos a su favor; a raíz de la investigación en su contra decidió renunciar al Senado y actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.