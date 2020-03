Consejo de Estado definirá debate por zonas francas de Mosquera de Tomás y Jerónimo Uribe

Este martes, el Consejo de Estado iniciará el debate frente a la acción popular presentada por el establecimiento de las zonas francas en el municipio de Mosquera (Cundinamarca).

En la acción judicial se señala que se presentó una violación a los derechos colectivos a la moralidad pública con la autorización, conformación y operación de la Zona Franca de Occidente.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo deberá definir si en efecto se presentaron irregularidades o fallas en la entrega de los terrenos en el casco urbano de Mosquera a una empresa, cuyos representantes eran los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno.

La acción popular fue radicada en 2011 contra los Ministerio de Hacienda; Comercio, Industria y Turismo; la Comisión Intersectorial de Zonas Francas; y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El caso llegó al Consejo de Estado, luego que en septiembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazara las pretensiones de la acción popular promovida por el abogado Felipe Zuleta Lleras.

En esa oportunidad, el Tribunal indicó que no se presentaron elementos materiales probatorios que permitieran inferir que la empresa de los hermanos Uribe Moreno fuera beneficiada por la Dian y el municipio de Mosquera con el otorgamiento de la figura de ‘zona franca’.

“Lo cierto es que no se modificaron los usos del suelo de esa parte del territorio del municipio que demuestre indubitablemente dicho favorecimiento que se predica en la demanda, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha en la cual, el doctor Álvaro Uribe Vélez no era Presidente de la República”, precisó el fallo del Tribunal.

En este sentido se señaló no existió ninguna injerencia o presión para beneficiarlos. Con los elementos documentos aportados se concluyó que los terrenos que fueron adquiridos en Mosquera estaban ubicados en un “área industrial”, citando así el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.