Consejo de Estado pide corregir demanda que busca muerte política de Gustavo Petro

El Consejo de Estado dio plazo de 10 días para presentar correcciones a la demanda que pide la muerte política al candidato presidencial Gustavo Petro, por ausentismo en el Congreso de la República.

El despacho del magistrado Alberto Montaña señaló que la demanda presentada por el ciudadano Joan Sebastián Moreno tenían errores de trámite como que él no se acreditó como ciudadano.

“La solicitud de pérdida de investidura puede ser formulada “por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano”. Por lo tanto, cuando se actúa como ciudadano resulta necesario que se acredite tal calidad”, se indica en la decisión.

El despacho del magistrado también cuestionó que en ese tipo de demandas se debe informar al Consejo de Estado “la identificación, domicilio y dirección de notificación del solicitante, identificar al congresista cuestionado y se debe aportar la acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional”.

Si pasado ese tiempo y el demandante no corrige no habría decisión de fondo sobre los supuestos ausentismos de Gustavo Petro al Congreso.

Según la demanda, en la legislatura del 2018 a 2019 Petro se ausentó ocho veces: cuatro por enfermedad, dos por permisos de la Mesa directiva del Congreso y una licencia no remunerada de hasta tres meses.

“Estas inasistencias se soportan en incapacidades médicas que el demandado ha alegado ante las instancias del Congreso; sin embargo, en el sentir del demandante dichas inasistencias no están soportadas en hechos constitutivos de fuerza mayor”, se señala en el documento que llegó al Consejo de Estado.

La demanda asegura que, en varias de esas incapacidades, Petro no justificó sus inasistencias con una incapacidad medica de su EPS, sino de un médico particular, por lo que señala que no sería una justificación valida par a no asistir al Congreso.