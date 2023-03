Consejo de Estado reactiva proceso de pérdida de investidura de Alfredo Deluque

El Consejo de Estado reinició el proceso que se adelanta contra el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, quien es investigado por el tribunal por posible doble militancia.

La demandante solicitó que se estudiara la posibilidad de decretar la pérdida de investidura del senador, pues al parecer, en la carrera al Congreso para el periodo 2022 a 2026, no habría apoyado a los candidatos de su partido, sino que respaldó a los aspirantes al congreso de Colombia Renaciente y del Conservador.

Por esto, el Consejo de Estado inició el proceso de recolección de pruebas para establecer si Deluque habría incurrido en la falta que lo dejaría sin curul en el Congreso.

En el documento, se explica que una de las pruebas que será tenida en cuenta por la Alta Corte, es el testimonio de John Arely Murillo, el representante legal del movimiento Colombia Renaciente, para que, en el marco de su cargo, dé cuenta del apoyo por parte de Deluque.

“En especial, del acuerdo suscrito entre los candidatos a su partido para aspirar a la Cámara de Representantes por el departamento de La Guajira y el candidato al Senado de la República, avalado por el Partido de la U Alfredo Rafael Deluque Zuleta para brindarse apoyo mutuo en sus candidaturas”, señala el auto del Consejo de Estado.

La diligencia estaba programada para realizarse el 22 de febrero, sin embargo, Murillo no se presentó a la diligencia, pues se excusó asegurando que actualmente vive en el municipio de Jamundí y, por el derrumbe que se presentó en la vía Panamericana, no pudo pasar por la ciudad de Cali, por lo que no cumpliría con el compromiso.

El magistrado del alto tribunal aceptó la solicitud del representante legal del partido y fijó la audiencia para la mañana del 8 de marzo, en donde se realizaría la recolección del testimonio para avanzar con la investigación.