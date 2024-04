El Consejo de Estado recibió una demanda que solicita declarar nula la personería jurídica del Partido Liberal, por no cumplir con compromisos de convocar a una convención en los plazos que establece la ley.

La demandante afirma que, según las normas, los partidos y colectividades políticas, deben reunirse cada dos años. Sin embargo, el partido presidido por el presidente César Gaviria, no sostiene una convención desde el 2020, es decir, desde hace cuatro años.

Leer también: Reforma pensional: el artículo que se redactó a último minuto para salvar el proyecto

"Este inciso nos dice que los partidos políticos deberán cumplir con la constitución y el Partido Liberal, su última convención fue vía virtual, vía Zoom, en el 2020, es decir, casi cuatro años. Ahí están violando la constitución flagrantemente", afirmó la accionante en conversación con RCN Radio.

La abogada afirma que la tesis que presentó ante el Consejo de Estado es que el Partido Liberal no ha cumplido con el requisito de sostener esas reuniones en el periodo establecido, por lo que debe quitarse la personería del colectivo.

"Mi tesis en la demanda es decirle al Consejo de Estado, ya que la constitución nos dice que cualquier partido político que incumpla la constitución y que incumpla ese deber de reunirse puede perder la personería jurídica, entremos a estudiar el tema", asegura la demanda.

La accionante reclama que, según documentos del Centro Nacional Electoral, se impuso una multa y se ordenó a la colectividad realizar la convención, pero el partido pagó el dinero respectivo y no cumplió con el compromiso de adelantar la reunión.

Pese a esto, según la demandante, el partido dice no haber sido correctamente notificado, pero presentaron diferentes recursos para aparentemente dilatar los efectos de la decisión.

"Que realmente todo era mentira y que no y que no habían pagado nada no sé qué, pero dijeron eso y yo adjunto a la demanda una un documento que lo tiene el Consejo Nacional Electoral que es donde dice que están notificados y que está en firme la sanción y que realmente eh no se interpuso ningún recurso", afirmó la abogada.

También le puede interesar: “No escucharon a los ciudadanos”: oposición denunció presiones para aprobar reforma pensional

La demanda quedó en el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas quien deberá estudiar los argumentos de la accionante y la respuesta de las partes intervinientes para tomar una decisión de fondo.