Consejo de Estado suspende provisionalmente conceptos de la DIAN sobre plásticos de un solo uso

El Consejo de Estado impuso medidas cautelares contra dos conceptos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en los que se refieren a los impuestos que se deberán pagar por la utilización de plásticos de un sólo uso.

La decisión del tribunal se debe a una demanda presentada por la Cámara Ambiental del Plástico, en la que alegan que en esos conceptos de la entidad, no se tuvo en cuenta lo que se estableció en la ley de la Reforma Tributaria.

Para los accionantes, en los documentos, la Dian habría desconocido la definición que se plasmó en la ley, con respecto a los productores y/o importadores de plásticos de un sólo uso.

"Que la administración de impuestos debió tener en cuenta dicha definición para realizar la interpretación del hecho generador e identificar el sujeto pasivo del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo", señala el documento.

El magistrado de la Sección Cuarta recapituló que en la ley se definió que el sujeto responsable de pagar ese impuesto es el productor e importador de estos productos plásticos.

Sin embargo, los magistrados aseguran que la explicación de la Dian desconoce la definición establecida por la norma que se tramitó en el Congreso, pues solo aplicó un artículo que no estaría relacionado.

"No solo omitieron remitirse a la definición de productor y/o importador dada en el literal c) del artículo 50 de la Ley 2277, sino que, ampararon su interpretación en el concepto de hecho generador prevista en el inciso 2 del artículo 51 ib., identificando así, un sujeto pasivo que no coincide con el que fue dispuesto por el legislador", asegura el auto.

El ponente determinó imponer las medidas provisionales sobre estos conceptos mientras avanza la discusión en el alto tribual para tomar una decisión final sobre lo explicado por la entidad de impuestos.